Bakan Kacır müjdeyi açıkladı: Milas Zeytinyağı tescillendi

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“Milas Yağlı Zeytini” Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak Avrupa Birliği nezdinde tescilli 14. coğrafi işaretimiz oldu.

Haberi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Avrupa Birliği nezdinde yapılan coğrafi işaret başvuruları ile adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Muğla’nın Milas ilçesine özgü “Milas Yağlı Zeytini” de AB’de 14’ümcü tescilli coğrafi işaretlerimizden biri oldu” dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI MARKALAŞMA

Bakan Kacır, “Kültürel değerlerimizin temsilcisi bu kıymetli ürünlerle üretimin artmasını desteklerken dünya pazarında ülkemizi tanıtma aşamasında övgü almaya devam ediyoruz. Türkiye’de ürün çeşitliliği çok fazla. Bizler ülkemizin bu alandaki potansiyelinin farkındayız. Ulusal ve uluslararası markalaşma için gereken adımları atıyoruz. Bu fırsatları değerlendirdiğimizde ülkemiz için ekonomik yönden faydalı olmanın yanında kültürel olarak da ilerleme kaydederek adımızdan hayranlıkla söz ettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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14 TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET

Mevcut durum itibarıyla AB nezdinde 14 tescilli coğrafi işaretimiz bulunduğunu belirten Kacır, 2023 yılı bitmeden Ayaş Domatesi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Maraş Tarhanası ve Safranbolu Safranı’nın tescilinin gerçekleşmesiyle Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 19’a yükseleceğinin altını çizdi.

AB nezdinde coğrafi işareti bulunan 14 ürün şöyle:

1. Antakya Künefesi

2. Aydın İnciri

3. Aydın Kestanesi

4. Bayramiç Beyazı

5. Çağlayancerit Cevizi

6. Edremit Zeytinyağı

7. Gaziantep Baklavası

8. Gemlik Zeytini

9. Giresun Tombul Fındığı

10. Malatya Kayısısı

11. Milas Zeytinyağı

12. Milas Yağlı Zeytini

13. Suruç Narı

14. Taşköprü Sarımsağı