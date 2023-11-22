Bakan Kacır açıkladı: Sel, fırtına ve yağıştan etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liralık faizsiz kredi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, olmsuz hava koşulları nedeniyle sel ve fırtınadan zarar gören KOBİ’ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi’ni devreye aldıklarını duyurdu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis toplantısına katılan Bakan Kacır, Türkiye’yi etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli bölgelerde maddi boyutlu hasarlar meydana geldiğini hatırlatarak, "İstanbul'un Şile ve Ağva, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, Batman'ın Merkez, Diyarbakır'ın Bismil ve Bursa'nın Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerin işletmelerimizin bu zor günlerinde yürüttüğü mücadeleye katkı sunacağını ümit ediyoruz. Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemiz ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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1 MİLYON LİRAYA KADAR

Program kapsamında, işyerinin hasar gördüğü, ilgili hasar tespit komisyonları tarafından kayıt altına alınan ve bu durumunu belgeleyen KOBİ’ler, KOSGEB ile protokol imzalayacak olan bankalardan faizsiz kredi kullanabilecekler.

İlk 12 ayı geri ödemesiz, toplam 24 ay ödemeli olarak kullanılacak bu kredilerde KOBİ’ler kredi anaparasını bankaya 3’er aylık taksitlerle geri ödeyecek; kâr payı veya faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Programda, işletme başına azami kredi limiti 1 Milyon TL olacak.