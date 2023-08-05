Bakan Kacır: 4.3 milyar liralık sanayi sitesi yatırımı yapacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında Hatay bulunuyor. Şehrimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tüm Türkiye Hatay’ın açısını paylaştı. Devletimiz afetin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içinde oldu. Depremin yıktığı şehir tamamını ayağa kaldırmak, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyamızı tekrar eski canlı günlerine döndürmek mutlak hedefimizdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürüttük. Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kobiler ve bölgesel kalkınma projeleri çalışmalarımızın dört ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine özel destek programlarımızla daha hızlı gerçekleşecek. Hatay ilimizle birlikte depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da altıncı bölge teşviklerimizle birlikte sunmuş olduk" diye konuştu.

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“YATIRIMCILARA EN KAPSAMLI TEŞVİK PAKETLERİNİ DEPREM BÖLGEMİZDE SUNUYORUZ”



Hatay ve diğer deprem bölgelerinde yatırımcılara en kapsamlı teşvik paketlerini sunduklarını dile getiren Bakan Kacır, ”3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar TL’yi aşan 91 yatırıma Hatay’da cazibe merkezleri programlarımızla teşvik ailesi düzenlendik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın üç yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik” şeklinde konuştu.

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“HATAY’DA ÜRETİMİ DAHA ÜÇLÜ HALE GETİRMEK İÇİN 192 HEKTARI SANAYİ ALANI İLAN EDİLDİ”



Deprem bölgelerinde sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzusu olduğuna değinen Kacır, ”Şehrimizin üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip üç bölge sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen sanayi alanı, İskenderun sanayi alanı Kırıkhan Roketsan sanayi alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleriyle şehrimizde önemli bir istihdam ve katma değer potansiyeli oluşturacak. Bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken bir yandan da yıkıma uğramış alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracağız. Yıkılan veya ağır hasarlı işletmelerimizin yerinde dönüşümü amacıyla bugün ilk kez olacağımız Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 işyerinin yapım ihalesini hızla gerçekleştireceğiz. Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi en kısa sürede tamamlayarak 379 yeni iş yerini de hızla Hatay'ımıza kazandıracağız. Sadece bu sözünü ettiğimiz 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL olacak” ifadelerini kullandı.

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“DEPREM BÖLGESİNDEKİ BÜTÜN İŞLETMELERİN 2023 KOSGEB BORÇLARINI SİLDİK”



Ekonomide çarkların hızla dönmesini sağlayacak olanların KOBİ’ler olduğuna dikkat çeken Kacır, ”KOBİ'lerin hızla toparlanmalarına destek amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz. 36 ay vadeli acil destek programını uygulamaya koyduk. Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk ve işletmelerimizde yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. Yine KOSGEB'in bir diğer KOBİ destek programı kapsamında KOBİGEL gelişim destek programıyla Hatay'da 24 işletmemize yaklaşık 32 milyon liralık proje desteği sunduk. Sosyal ve ekonomik uyumu teşvik etmek için özel sektörün güçlendirmesi projesi çerçevesinde yine Hatay'dan 129 işletmeye destek sağlayacağız. Yakın dönemde imzasını attığımız Türkiye deprem sonrası ekonomik canlanma projesiyle KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir dünya kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 122 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız. Ve yine destek süresi 36 ay olacak bu programda. KOBİ'lerimiz ilk iki yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak üçüncü yıl içerisindeki geri ödemelerde KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek. En kısa sürede bu destek paketini KOBİ'lerimizin kullanımına açmayı arzuluyoruz” sözlerine yer verdi.

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“Hatay’I SOSYAL VE EKONOMİK ANLAMDA HIZLA AYAĞA KALDIRMAK İÇİN PROJELER GELİŞTİRDİK”



Hatay'ın sosyal ve ekonomik yönden hızlı toparlanması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete, çok farklı alanlarda projeler geliştirdiklerinin altını da çizen Bakan Kacır, ”Deprem felaketi sonrasında 1 milyar liralık bir ilave kaynağı deprem bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine Hatay'da bu çerçevede 14 projeye 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü korumak ve devam ettirmek üzere inşa ettiğimiz gastronomi çarşısı afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölyesi. Bunlardan sadece bazıları. Bu mesleklerle, afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Binin üzerinde yeni istihdamı bu projelerle yeniden kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle de özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Bu projelerde ülkemizde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerimizle de yakın iş birliği içinde olacağız Büyük markalarımızın sunacağı sosyal alım garantileriyle üretim odaklı projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.