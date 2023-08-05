Yüzde 116 yükselen hisseyi SPK inceledi! 14 kişiye yasak geldi

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Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerdeki fiyat ve miktar hareketlerini yakından takip ediyor. SPK, 4 Temmuz 2023 - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri şirketinin paylarını takibe aldı. Takip sonucunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında İsmail Kaya, Fatma Kaya, Hasan Kaya, Remzi Kaya, Neslihan Kaya, Behiye Kaya, Ömer Faruk Eryoldaş, Özgen Polat, Harun Reşit Okyay, Tuana Hayfavi, Orhan Sönmezsoy, Turgut Işık, Hüseyin Tanrıverdi, Ata Yılmaz isimli kişilere 6 ay süreyle borsalarda işlem yasağı getirildi.

HİSSEDE NELER OLMUŞ?

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Escar hissesi incelendiğinde 4 Temmuz 2023 tarihinde herhangi bir özel durum olmamasına rağmen hisse yükselişe geçmiş. 4 Temmuz 2023'te 80.95 liradan işleme başlayan hisse 1 Ağustos 2023 tarihinde 174,90 liraya kadar yükselmiş. 1 Ağustos'ta ise kapanışını 153,70 liradan gerçekleştiren Escar hissesi 4 Ağustos 2023 tarihinde 148,80 liraya kadar geriledi. Böylece hisse yaklaşık bir aylık süreçte 4 Temmuz 2023 - 1 Ağustos 2023 tarihine kadar yüzde 116 oranında yükseliş gerçekleştirmiş.

SPK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 04.07.2023-01.08.2023 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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SPK'NIN 14 KİŞİYE GETİRDİĞİ YASAĞIN MADDELERİ ŞÖYLE:

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller

MADDE 5 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

Geçici işlem yapma yasağı

MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.