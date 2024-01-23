Son dakika haberi... Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini duyurdu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.

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"PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DÜŞÜRÜYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu... Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Birçok kurumla işbirliği yapıyoruz. Düzenleme ile sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi sağlanacak. Son 3 senede gereken asgari prim ödeme sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İşsizlik sigortası fonu kullanılarak pasif iş gücü piyasası programlarının etkinliği artırılacak.

"TEŞVİK BAŞVURU SÜRELERİ UZATILACAK"

Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için çalışmalar sürüyor. Teşvik süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlar kapsamda olacak. Özel politika gerektiren kadın ve gençler de desteklenecek. Teşvikten 54 aya kadar faydalanabilecek.

CEVDET YILMAZ'DAN 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclisimizin taktirine sunulacak olan emeklilerimiz için yeni maaş artış oranı hayırlı olsun. Böylece ilk altı ay için eşit oranda (yüzde 49,25) artış sağlanmış olacak" dedi.