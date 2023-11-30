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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

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#Vedat Işıkhan#Asgari Ücret#Zam
Bakan Işıkhandan asgari ücret mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 11:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, "Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek, verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, "Biliyorsunuz, görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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#Vedat Işıkhan#Asgari Ücret#Zam

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