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Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Asgari Ücret#2024 Asgari Ücret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 10:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir.

Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz.

Ağustos itibariyle son bir yılda; işgücümüz 507 bin artarak 34,9 milyon, istihdamımız 667 bin artarak 31,7 milyon, işsiz sayımız 160 bin azalarak 3,2 milyon ve işsizlik oranımız 0,6 puan azalarak yüzde 9,2 olmuştur. Bu oran; son 9 yılın en düşük işsizlik seviyesidir.

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Genç işsizlik oranı 2020’de yüzde 25,9 iken Ağustos 2023 itibariyle yüzde 17,2’ye düşmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

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#Vedat Işıkhan#Asgari Ücret#2024 Asgari Ücret

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