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Bakan Işıkhan açıkladı: Prim gün sayısını düşürdük

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#Vedat Işıkhan#Kısa Çalışma Ödeneği#Prim Gün Sayısı
Bakan Işıkhan açıkladı: Prim gün sayısını düşürdük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 06:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" dedi.

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#Vedat Işıkhan#Kısa Çalışma Ödeneği#Prim Gün Sayısı

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