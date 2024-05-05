×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Işıkhan açıkladı... 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Sosyal Güvenlik Kurumu#İlaç
Bakan Işıkhan açıkladı... 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 81 ilacın geri ödenme listesine alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Işıkhan açıklamasında, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan düzenleme ile bir kanser, altı diyabet, dört epilepsi-migren, iki Multip Skleroz (MS), bir obezite, iki pulmoner hipertansiyon ve yedi alerji ilacı ile 11 antibiyotik olmak üzere toplam 81 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sosyal Güvenlik Kurumu’muzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Işıkhan#Sosyal Güvenlik Kurumu#İlaç

BAKMADAN GEÇME!