Bakan Işıkhan açıkladı... 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Işıkhan açıklamasında, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan düzenleme ile bir kanser, altı diyabet, dört epilepsi-migren, iki Multip Skleroz (MS), bir obezite, iki pulmoner hipertansiyon ve yedi alerji ilacı ile 11 antibiyotik olmak üzere toplam 81 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu’muzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”