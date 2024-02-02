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Bakan Işıkhan: 13 ilaç geri ödeme listesine alındı

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#Vedat Işıkhan#SGK#İlaç
Bakan Işıkhan: 13 ilaç geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 10:29

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

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Bedeli ödenecek ilaçlar listesine 13 tane daha ilaç dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

 

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#Vedat Işıkhan#SGK#İlaç

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