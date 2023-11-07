Bakan Ersoy konuştu... Antalya'da turist rekoru kırılacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olimpos ve Phaselis antik kentlerinde kazı çalışmalarında inceleme yaptı. Bakan Ersoy, daha sonra bakanlık tarafından 2 milyar lira yatırımla inşaatı devam eden Kemer Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdi. İncelemelerde Bakan Ersoy'a Vali Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta eşlik etti.



TURİST SAYISINDA REKOR



Gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, "Antalya, Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından biri. Rekor sayıda turist ağırlıyor ve 80'li yıllarda başlayan turist girişi her yıl artarak devam ediyor. Özellikle, 2023 yılında rekor sayıda turist girişi Antalya'ya sağlanmış olacak. Havalimanının büyütülmesiyle, bu sayının hızla artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Ben Antalyalı bakan olarak Antalya turizm şehri olduğu için çok sık bu bölgeye ziyaretlerde bulunuyorum. Yatırımlarla, koordinasyonlarla ilgili önemli ziyaretler yapıyorum" diye konuştu.



2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 milyar liralık yatırımla yapımı devam eden atık su arıtma tesisi hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, "Çamyuva'daki atık su arıtma tesisi günlük 45 bin metreküp kapasiteli. Makine parkı 60 bin metreküpe göre yapılıyor. Mart ayında hizmete girecek. Hızlı ilerliyoruz. Gelecek 50 yıl boyunca Kemer bölgesinin altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı. Bölgeye yaklaşık 10,2 kilometre kanalizasyon sistemi döşendi. 3,5 kilometre deşarj hattı yapıldı. Bunun yaklaşık 800 metresi de derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütülüyor. Buranın arıtmaları 1982 ve 1984'te gerçekleşmişti. Artık ihtiyaca cevap vermiyor" dedi.



ANTALYA'DA 19 KAZI ALANI



Bakan Ersoy, Olimpos ve Phaselis ören yerlerindeki kazı çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi:



"Antalya'da 19 noktada kazı yerimiz var. Buralarda, 2023 yılında kazı, yeniden ihya yani restorasyon adı altında 400 milyon lira kaynak kullanıldı. Önümüzdeki sezon bu rakamı minimum 600 milyon lira olarak belirledik. Geçen 4 yıllık dönemde Türkiye genelinde, 144 Türk kazı başkanlığı, 31 tane de yabancı kazı başkanlığı var. Geçen dönem Türk kazı başkanlıklarının tamamını 12 aylık kazı dönemine geçirmiştik. Yeni dönemde 31 tane yabancı kazı başkanlığını 12 aylık kazı dönemine geçireceğiz. Önemli olan 18 tanesine yıl sonuna kadar koordinatör Türk hoca atıyoruz. Hocaları atarken de ekipman, ekip, finansman desteği aktarıyoruz. İlk çalışmayı Efes'te yapmıştık. Oraya 1 milyar liralık bütçeyle başlangıç yaptık. Denizli'deki Hierapolis'te ikinci çalışma yapılıyor. Örnek çalışmalar ilk önce Patara'da yapılmıştı. Geçen yıl da Side'de çalışma yaptık. Side'de çok hızlı sonuç aldık. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesini görüyoruz."



'2022 YILINDA 730 NOKTADA KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI, BU DÜNYADA REKOR'



Ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yüzde 48 arttığına dikkati çeken Bakan Ersoy, turizmi 12 aya yaymak, nitelikli turist sayısını artırmak için ören yerlerinin önemini anlattı. Bakan Ersoy, şunları söyledi:



"Türkiye ören yerleri, kazı noktalarında rakipsiz. Bu cevherlerimizi, değerlerimizi ön plana çıkaracağız. Hem kültürümüzü tekrar ihya etmiş, koruma altına almış olacağız, hem de bunu turizme çevirerek ciddi gelir elde edilmesini sağlayıp sezonu 12 aya yaymış olacağız. 2022 yılında 730 noktada kazı çalışması yapıldı. Bu dünyada rekordur. Türkiye şu anda yıl içerisinde rekor sayıda kazı yapıyor. Bu yıl da 650 noktayı geçtik. Yıl sonunda 700 noktayı geçmiş olacağız. Türkiye artık dünyada en çok, en etkili ve en yoğun kazı yapan ülke konumuna geldi. Bu da bizi sevindiriyor."