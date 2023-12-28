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Bakan Ersoy: Hataylılara her zaman onlara sahip çıkacağız

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanı#Antakya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 17:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da yapılan çalışmalara ilişkin konuştu.

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Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Plan dahilinde şehri ayağa kaldırmış olacağız. Antakya Kent Müzesi, Arkeoloji Müzesi için ihale çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları hızla başladı. 43 tane ihale süreci tamamlandı. 18 yapının projeleri hazırlandı, ihale süreçleri devam ediyor. Bir hafta içinde tamamlanacağını düşünüyoruz. 12 projenin ihale çalışması bitti. Müzeyi 2025 yılında açmayı hedefliyoruz. Hataylılar bilsin ki bugüne kadar nasıl sahip çıkıldıysa bundan sonra da aynı titizlikle konuya sahip çıkacağız. 344 proje başvurusu oldu. 600'ü geçmesini umuyorum. Önemli olan vatandaşların ne kadar istekli olduğumuzu anlasınlar. Birkaç yıl içinde Antakya'yı eskisinden çok güzel, Avrupa'nın cazibe merkezlerinden biri olarak hayata kazandıracağız.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanı#Antakya

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