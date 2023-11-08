Bakan Ersoy "Geleceğe Miras Hierapolis" projesini anlattı

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Bir dizi program çerçevesinde Denizli’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutlhan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin eşlik ettiği Bakan Ersoy, izlenilen tanıtım filmi sonrasında, “Geleceğe Miras Hierapolis” projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Denizli’nin muazzam arkeolojik varlığı üzerine yürütülen çalışmalardan bahseden Bakan Ersoy, Traian Anıtsal Çeşmesi’nin, 2 yıllık restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla nasıl ayağa kaldırıldığını memnuniyetle gördüğünü belirtti. Yapılan restore çalışmasıyla ilgili bilgiler de veren Bakan Ersoy, “Daha da önemlisi, çeşmenin ana havuzu içinde bulunan İmparator Traian ve Dacialı esirden oluşan heykelin de yaklaşık 250 parça birleştirilerek restore edilmiş olmasıdır. Zira Traian Çeşmesi, apsidal havuzuyla ayağa kaldırılan Anadolu’daki tek örnek olmasının yanında orijinal heykeliyle birlikte ayağa kaldırılan, bu planda ve MS 113-115 yılları arasına tarihlenen dünyadaki de tek örnektir. Bu istisnai çalışma, Laodikeia’nın simgelerinden birine yeniden hayat vermiş olmasının yanında arkeoloji dünyası için de parmakla gösterilecek bir restorasyon uygulaması olmuştur. Malumunuz, 2022 yılında da Laodikeia Batı Tiyatro yapısının restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, bin 600 yıl sonra kapılarını yeniden etkinliklere açmıştık. Traian Çeşmesi ve heykeliyle de Denizli’nin eşsiz medeniyet mirasından, yaklaşık bin 910 yıllık bir parçayı bugünün kültür-turizm hayatına kazandırmış oluyoruz. Şüphesiz şehrimiz için ciddi bir katma değer oluşturacaktır. Bu çalışmayı kısa süre içerisinde başarıyla gerçekleştiren Kazı Başkanımız Sayın Prof. Dr. Celal Şimşek’i ve ekibini kutluyorum. Laodikeia kazı ekibimiz, 6 Şubat’ta yaşadığımız o büyük afet sonrasında Hatay’da gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla da göğsümüzü kabartmışlardır. Onlara huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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“HİERAPOLİS; UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YERİNİ ALMIŞ OLAN BİR KÜLTÜR VARLIĞIMIZDIR”

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Düzenlenen toplantının ana konusunun Hierapolis Antik Kenti olduğunu söyleyen Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hierapolis’in 1988 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini almış olan bir kültür varlığı olduğunu ve bunun bile başlı başına Hierapolis’in sahip olduğu değeri, zenginliği idrak etmek için yeterli olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, “İlk yerleşimlerin 2 bin 700 yıl öncesine tarihlendiği bir yerleşim alanından söz ediyoruz. Yani Hierapolis, insanlık tarihi noktasında hem cevapların hem yeni soruların kaynağı olma potansiyelini fazlasıyla taşıyor. 1957’de İtalya Torino Politeknik Üniversitesinden Prof. Dr. Paolo Verzone tarafından başlatılan, bugün Bakanlığımız adına Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Grazia Semeraro tarafından sürdürülen kazıların bize gösterdiği gerçek tam olarak budur. Ve düşünün ki bu 66 yıl içerisinde kentin sadece yüzde 3,5’i kazılmış ve ayağa kaldırılmıştır. Bu süreci hızlandırmanın vakti çoktan gelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de arkeolojik kazıların 12 aya yayılması projemizin kapsamını genişleteceğimizi ve yabancı bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da ’12 aylık kazı’ projemize dahil edeceğimizi duyurmuştuk. Söz konusu kazılarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer ’koordinatör kazı başkanı’ atayacağımızı da belirtmiştik. Halen 144 kazı ile yürütmekte olduğumuz 12 aylık kazı projemize yabancı heyetlerce yapılan 32 kazımızı da dahil ederek arkeolojik kazı çalışmalarımızın hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir şekilde artırıyoruz. Bu sayede arkeolojik alanlarımızdaki yapıları çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak antik kentlerimize ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız. Hierapolis başta olmak üzere ilk etapta Efes, Bergama, Afrodisyas, Sardes, Sagalassos, Labranda, Milet, Lmyra ve Notion’da 12 aylık kazı süreçlerimizi başlatıyoruz. Hierapolis kazı ve restorasyon çalışmalarını yıl boyunca sürdürmek üzere Bakanlığımız adına görev yapacak değerli bilim insanımız ise Sayın Prof. Dr. Celal Şimşek’tir. Değerli Hocamızın, ekibiyle birlikte Laodikeia Antik Kenti’nde ortaya koydukları performansa hemen konuşmamın başında kısaca değinmiştim. Şüphemiz yoktur ki bu görevinde de yeni başarı hikâyeleri yazacaktır. Kendisini kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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BAKAN ERSOY, “GELECEĞE MİRAS HİERAPOLİS” PROJESİNDEN BİLGİLER VERDİ

“Geleceğe Miras Hierapolis” projesinin detaylarını açıklayan Bakan Ersoy, Katedralde ve Kehanet yapılarında kazı, temizlik ve restorasyon çalışması yapılacağını, Erken Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen bu iki yapıyı mevcut bloklarıyla ayağa kaldıracak ve bu alanları 2024 yılında ziyarete açacaklarını söyledi. Bir çok çalışmanın 2025 senesinde tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, “Birçok önemli çalışmanın 2025’te tamamlanmış olacağını öngörüyoruz. Bunlardan bir tanesi Hierapolis’in kuzeyindeki Doğu Roma kapısı ve surları ile Plutonium’un güneyindeki yapıda mevcut olan mimari parçaların belgelendirilmesi ve projelendirilmesidir. Bunu hızlıca tamamlayıp mimari blokları yerlerine yerleştirecek ve 2025 yılında da bu alanları ziyarete açacağız. Aynı şekilde Payeli Bazilika, Kuzey ve Güney Nekropolleri ile Aziz Philippus Kutsal Alanı Ulaşım Yolunda da kazı, restorasyon ve mevcut bloklarla kısmi ayağa kaldırma işlemleri yapacağız. Bu yapıları da yine 2025 yılında ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Antik Hierapolis Tiyatrosu için de Koruma Bölge Kurulu Kararı ile onaylanan projelerimiz var. Oturma alanları ile yan duvarları statik açıdan sağlamlaştıracak ve restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çalışmalar başladı. İnşallah burayı da 2025 yılında tamamlayacağız. Bir diğer 2025 hedefli projemizi de şu an Hierapolis Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren Roma Hamamı’na yönelik hazırladık. Bu kapsamda planlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon ve teşhir-tanzim işi yine kurul kararı ile onaylandı. Hızlıca uygulamaya yönelik çalışmaları başlattık. Hierapolis Arkeoloji Müzesinde ayrıca çevre düzenleme çalışmalarına da başlıyoruz. Heykeller için yeni bir teşhir salonu oluşturacak ve müze bahçesinde de açık alan eser sergileme mekânı tasarlayacağız. Buradaki her bir iş ayrı ayrı titizlikle yürütülürken bir yandan da biz, Bütüncül Çevre Düzenleme Projesi ile Hierapolis Antik Kenti’ni yeniden planlıyoruz. Antik kentte ziyaretçi karşılama merkezleri ve otopark alanlarını yenileyecek, yeni bir ziyaretçi yönetim planı yaparak kısa ve uzun tur gezi güzergahları oluşturacağız. Gece müzeciliği kapsamında anıtsal yapıların ve kent içindeki gezi güzergahının aydınlatma çalışmalarını yıl sonunda tamamlamış olacağız. Bu sayede Hierapolis de Efes Antik Kenti gibi gece etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek. 66 yıllık süre içerisinde şu ana kadar sadece yüzde 3,5’lik bir kısımda yürütülen arkeolojik çalışmaların oranını hazırlanan bütün bu projeler, başlayan uygulamalar ve yoğun bir mesai ile inşallah 2024 yılında yüzde 20’ye, 2025 yılında yüzde 45’e çıkaracağız. Bu 2 yıllık süreç için 1 milyar TL bütçe öngörüyoruz. Hierapolis’e dair son bir bilgiyi de müzecilik noktasında paylaşmak istiyorum. İlkini Efes’te açtığımız Dijital Deneyim Müzesi konseptinin bir örneğini de burada hayata geçireceğiz. Projelendirme çalışmalarımızı tamamladık ve en kısa zamanda uygulamasını yaparak Hierapolis’e yeni ve istisna bir cazibe unsuru kazandırmış olacağız. Efes’te olduğu gibi burada da ziyaretçilerimiz eşsiz bir deneyim yaşayacaklar. Ben kültür varlıklarımızın korunması, yeniden ayağa kaldırılarak kültür ve turizm hayatımıza kazandırılması noktasında büyük mesailer harcayan bütün akademisyen ve uzmanlarımıza, çalışma arkadaşlarıma; bu noktada bizlerle iş birliği yapan, destek veren kurum, kuruluş ve şahıslara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, ülkemizin benzersiz kültür ve medeniyet zenginliğini koruyacak, yaşatacak ve gelecek nesillere ulaştıracağız” dedi.

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Bakan Ersoy, toplantının sonlanmasıyla Denizli’den ayrıldı.