Bakan Ersoy 2020 yılı için turizmdeki beklentileri açıkladı: 15 milyon turist, 11 milyar $ gelir

Türkiye'de çok başarılı şekilde salgınla mücadelenenin sürdürüldüğünü ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nisan sonrasında ertık normalleşme sürecinin başladığını hatırlatan Bakan Ersoy, “1 Haziran’dan itibaren turizm sektörü bir ivme kazanmaya başladı. Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya gibi ülkelerle yoğun hava trafiği başladı. 2020 beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019 verilerine göre ciddi bir düşüş olacak. Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalayıp, 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye düşünüyorum” ifadelerini kulandı.

2021 DAHA İYİ

NTV’de konuşan Bakan Ersoy, “6.5 milyon turist sayısını yakaladık. Sezon geç başladı ama geç bitecek gibi görünüyor. 15 milyon hedefin 2.5 milyonu yurtdışında yerleşik Türk, gerisi yabancı ziyaretçi diye düşünüyoruz. Ağustos ayı çok daha iyi gidiyor. 2021 yılında çok daha iyi bir sezon geçireceğiz” dedi.

AVRUPA’DA ÖNCÜYÜZ

Ülke genelindeki insanlarda da ‘kendi ülkemde seyahat edeyim’ diye bir algı oluştuğunu dile getiren Ersoy, “Uluslararası hava trafiği de kapalıydı tabi. Bunun da etkisi var. Biz bu endişeleri gidermek açısından bir sertifikasyon programını hayata geçirdik. Avrupa’ya da örnek teşkil etti. Biz bunu hazırlarken sektör temsilcileriyle, bilim kurulu ve sağlık bakanlığı ile birlikte çalıştık. Bu sertifikalı tesislerde çok az sorun yaşanıyor. Bunu sonrasında da devam etmek istiyoruz. Oda sayısını daha aşağı çekmek ve tedbirleri daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz. 4 bin 900 sertifikasyon verildi. Bunun yarısından fazlası konaklama. Şu anda muhtemelen yüzde 35-40’ına denk geliyordur sektörün. Bu kısa süreli bir salgın değil. Kriterlerimizi bununla birlikte yaşayacak hale getirmemiz lazım. Sertifikasyon konusunda ne hızlı olan Asya ülkeleri oldu. Çünkü çok sık yaşadılar salgınları. Onlar hazırlıklıydı. Biz de Türkiye olarak Avrupa’da öncü olduk” diye konuştu.

2021 YILI DA ‘PATARA YILI’ OLSUN

2020 Patara Yılı’nın pandemiden dolayı şanssız bir döneme denk geldiğini belirten Bakan Ersoy, “Patara Yılı olarak 2021’de de devam etmesini kabineye önereceğiz ama kabinenin alacağı bir karardır. Bir yıl daha Patara Yılı olarak tanınması mantıklı geliyor bana” dedi. Patara’da çok sayıda etkinlik yapılacağını belirten Ersoy, “27 Ağustos’ta ilk konserimizi veriyoruz. Bu yıl içinde hedeflerimizin hepsini tamamlayacağız. Biraz salgın sebebiyle gecikme olsa dahi hızlı bir şekilde, gerekli kaynağı da oluşturduk orasıyla ilgili” değerlendirmesini yaptı.

GALATA KULESİ’NDE EKİPMAN YANLIŞ

Galata Kulesi’ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, “Galata Kulesi’nde bizimde hoş bulmadığımız bir fotoğrafla gündeme geldi. Ama tek bir kare ile yorumlamanın çok hakkaniyetsiz olduğunu belirtmek istiyorum. 1962’de ilk kez ciddi bir restorasyon kararı alınıyor. Tabi o zamanki dönemin anlayışında beton ve betonarme kabul görmüş ama bugün kabul görmüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte bir restorasyon kararı alındıktan sonra Anıtlar Kurulu’nun almış olduğu kararla, ‘Buraya özgü olmayan yapının malzemenin ayrıştırılması, raspalanarak özgün malzemenin kalması’ kararı veriliyor. Özellikle çatı kısmında özellikle o külah kısmı tamamen betonarme hale getirilmiş. Anıtlar Kurulu kararına istinaden çalışma başlıyor. Önce bir raspa yapılıyor sonradan yapılan eklentiler oradan çıkartılıyor. Çürütme ve tümleme dediğimiz bir terim var. Beton orijinal yapıyı çürütüyor. Duvarın belli bir kısmı gitmiş ve tümlerken inşaat demiri betonla yapılmış. Anıtlar Kurulu ‘Bunu al’ diyor. Daha özgün malzeme ile onu tümlüyorsunuz. Yapılan işlemler de bu aslında. Yapılan işlem doğru kullanılan ekipman yanlış” diye konuştu.