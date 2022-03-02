Bakan Dönmez’den Akkuyu açıklaması

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HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Akkuyu Nükleer Santralında Kasım 2021’de üç işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Turan, önergesinde şunları kaydetti:

“Akkuyu NGS’nde iş cinayeti ile yaşamını yitiren işçilerin ölümü kamuoyundan saklanmıştır. Hatta yaşamını yitiren işçilerden Emrah Ballı’nın ölüm belgesi alınmadan, nasıl öldüğü araştırılmadan defnedildiği yönünde iddialar mevcut. Böylesine skandal bir iddianın gerçek olup olmadığı araştırılmalı ve sorumlular hakkında derhal inceleme başlatılmalıdır.

Akkuyu NGS’nde iş cinayetiyle yaşamını yitiren işçilerden Ballı’nın ölüm belgesi alınmadan hızlıca defnedildiği iddiaları doğru mudur? Santral yapımına başlandığı tarihten itibaren kaç işçi yaşamını yitirmiş kaç işçi yaralanmıştır? Santral proje yönetimi tarafından işçilerin sendikal hak başta olmak üzere çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusundaki taleplerinin karşılanması için herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?”

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Bakan Dönmez, HDP’li Rıdvan Turan’ın sorularına, “Akkuyu NGS inşaat sahasında önergede adı geçen kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin adli süreç devam etmektedir. Akkuyu NGS inşaatı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak yürütülmekte olup, Proje Şirketi ve yüklenici firmaların bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli 302 iş güvenliği uzmanı çalışmakta ve günde iki defa denetim yapılmaktadır” yanıtını verdi.