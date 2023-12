Bakan Bolat açıkladı! 4,7 milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde ele geçirildi

Haberin Devamı

​Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, bakanlığını proje ve hedeflerini anlattı. Bakan Bolat, büyüme rakamlarına değinerek, Uluslararası Para Fonu (IMF), ekim ayında yayınladığı raporda küresel büyüme oranının 2022'deki yüzde 3,5 seviyesinden 2023'te yüzde 3 veya altına düşeceğini, 2024'te daha da aşağı düşeceğini öngördüğünü aktardı. Bakan Bolat, IMF'nin dünya ticaretiyle ilgili yaptığı tahminlerde de 2023 yılı için büyüme hızı olarak yüzde 0,9 tahmin edilmekte olduğunu belirterek, "Hâlbuki 2010- 2019 ortalaması yüzde 4,6'ydı. Benzer şekilde, Dünya Ticaret Örgütü, nisan ayında yüzde 1.7 tahmin ettiği 2023 yılı küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini ekim ayında yüzde 0,8'e düşürmüştü. Yine, Dünya Ticaret Örgütüne göre, bu yıl dokuz ay itibarıyla Küresel İhracat Birim Endeksi yüzde 4,8, Küresel İthalat Birim Endeksi yüzde 3,3 azalmıştır" dedi.



'İŞSİZLİK ORANLARI DÜŞTÜ'



Bakan Bolat, işsizlik oranlarının düştüğüne dikkat çekerek, "İşsizlik oranı sıfır puan azalarak son on bir yılın en düşük oranı olan yüzde 8,5'e gerilemiştir. Pandeminin başladığı Ocak 2020 tarihine göre tam 4 milyon 65 bin kişi yeni istihdam bulmuştur" dedi.



'İHRACAT RAKAMLARI'



Bakan Bolat ihracat rakamlarını da paylaşarak, "Ocak-Kasım döneminde 232,9 milyar dolar ihracata ulaştık, bu yılı da 256- 257 milyar dolar arasında kapatacağız. Yüzde 1 civarında bir artış gözüküyor, bunlar mal ihracatıdır ve burada özellikle küresel düzlemdeki büyük talep gerilemesine rağmen ve depremin 6 milyar dolarlık olumsuz etkisine rağmen, orta vadeli programda belirlenen 255 milyar doları aşmış olacağız" diye konuştu.



Bakan Bolat, ithalat ve dış ticaret açığı verilerine ilişkin de şöyle dedi:



"İthalatımızda da şu ana kadar özellikle Ağustos'tan bu yana 30 milyar doların altına gerileyerek Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 28- 27 milyar dolar civarına ithalatımız gerilemiştir. İthalattaki artış hızının gerilemesi sevindiricidir. İlk on bir ayda toplam ithalatımız 332,8 milyar dolar olmuştur ve son on iki aylık toplamda ise yüzde 1,4 artışla 365,4 milyar doları görmekteyiz. Burada önemli olan, ithalattaki artış hızının son dört ayda yavaşlaması kayda değerdi. Ağustos ayından itibaren aldığımız, hükûmet olarak aldığımız tedbirler sonucunda altın ithalatında ve otomotiv ithalatında yavaşlama kaydedilmiştir ve böylece de toplam ithalatta 30 milyar doların altında bir durum görülmektedir. Mal ticaretinde dış ticaret açığımız ağustos ayından bu yana azalmaktadır. Ağustos'ta 8,7 milyar dolar, Eylül'de 5 milyar dolar, Ekim'de 6,5 milyar dolar ve son kasım ayında 5,9 milyar dolar olmuştur."



'OVP HEDEFİMİZ; 2024'TE 267, 2026 YILINDA İSE 302 MİLYAR DOLAR'



Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında 2024 yılında ihracatı 267 milyar dolara, 2026 yılında da 302 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Bolat, "İhracatçı sayımız 114 bini aştı ve 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine tam 12.747 ürünümüzü ihraç etme başarısı gösteriyoruz. İhracatımızın yüzde 94'ü yani 245 milyar doları imalat sanayi ürünleridir ve ihracatımızın yüzde 51,7'sini Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi gelişmiş, zengin pazarlara yapmaktayız" dedi.



Bakan Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın koordineli olarak ihracatçılara sunulan günlük reeskont kredilerinin limitinin tam 10 katına çıkarılarak günlük 3 milyar TL'ye yükseltildiğini aktardı.



'FAHİŞ FİYATLAR VE CEZALAR'



Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde olan fahiş fiyatlara ilişkin kesilen cezalar hakkında şu bilgileri verdi:



"Biz Bakanlık olarak iç ticarette, otomotiv, emlak, stokçuluk, fahiş fiyat gibi alanlarda toplamda 536 milyon liralık ceza uygulamasını yaptığımız denetlemeler sonunda kesmek zorunda kaldık. Piyasa gözetimi, ürün güvenliği denetimleri ve marketlerdeki fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 662 milyon liralık ceza uygulamasına gidildi. Otomotivde hem birinci elde hem ikinci el piyasasında emlak piyasasında, kiralarda bugün yüzde 20- 25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir. Bu denetimlerimize devam edeceğiz."



'AÇILAN VE KAPANAN İŞYERLERİ'



Bakan Bolat, açılan ve kapanan esnafların sayısına ilişkin paylaştığı bilgiler ise şöyle:



"Bu yıl özellikle esnaflarımızda tam 287 bin açılma, 99 bin kapanma var; geçen yıl da 333 bin açılma, 99 bin kapanma vardı. Şirketler noktasında da aynı durum var, 2002'de 1 milyon 56 bin şirketimiz varken 2023'te 2 milyon 120 bine ulaşmıştır. Açılan, kapanan şirketler olarak baktığımızda, 120 bin 530 şirket açılırken 20 bin şirket kapanmıştır, 16 bin 940 ticari işletme açılırken 36 bin işletme kapanmıştır, toplamda 137 bin şirket ve ticari işletme açılırken 56 bin şirket ve ticari işletme kapanmış olmaktadır."



'KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE'



Bakan Bolat, gümrük kapılarında ele geçirilen kaçak mallara ilişkin de "Başta uyuşturucu olmak üzere kaçak ticari eşyada da yakalamalarımız artmaktadır. Bu yıl 13 Aralık tarihine kadar Gümrük Muhafaza birimlerimizce 4 milyar 700 milyon lirayı yaşayan 11 tonluk uyuşturucu madde; 17 milyar 200 milyon lirayı yaşayan ticari eşya, toplam yaklaşık 22 milyar liralık yakalamalar gerçekleştirilmiştir" dedi.



'İSRAİL İLE TİCARET DÜŞTÜ, YÜZDE 48 AZILDI'



Bakan Bolat, 7 Ekim'den bu yana Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin düştüğüne dikkat çekerek, "Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırısından sonra, 7 Ekim'den bu yana tam yüzde 48 azalmıştır. Ülkemizden mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların da birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 31'i de Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. İsrail'e yönelik transit ticarete konu ürünlerde ülkemiz limanlarına uğrayan gemilerin sonraki destinasyonları da bu çerçevededir" şeklinde konuştu.



'AMBARGO KARARI BULUNMAMAKTA'



İsrail’e yönelik olarak uluslararası düzeyde ve ülkeler düzeyinde alınmış henüz bir ambargo kararı bulunmadığını açıklayan Bakan Bolat, "Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kapsamındaki yaptırımları tanıyoruz ve uyguluyoruz" dedi.



Bakan Bolat, Türkiye’nin Filistin'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını da vurguladı.



Bolat, bakanlığın 2024 yılı bütçesinin; 38 milyar 500 milyon Türk lirası olduğunu açıkladı.



'ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞIYIZ'



Bakan Bolat milletvekillerinin elektronik sigaraya ilişkin sorularına yanıt verdi. Bakan Bolat, elektronik sigara satışı noktasında Türkiye'de de bu konuda kesin bir yasaklama olduğunu ifade ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz olmak üzere elektronik sigaraların satışının serbest bırakılmasına kesin olarak karşıyız, bunu asla onaylamadık. Yakalamalar noktasında da gümrüklerimizde gümrük muhafaza ve kaçakçılık görevlilerimiz ciddi yakalamalar yapıyorlar. Son bir ay içinde 256 bin ünite elektronik sigara da yakalandı, ondan bir hafta sonra da 125 bin elektronik sigara yakalandı, daha küçük ebatlarda da var" açıklamasında bulundu.



'BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ'



Açıklamaların ardından, Genel Kurul'da Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının bütçesi kabul edildi.