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Bakan Bilgin: Yaş sınırı yok, hayırlı olsun

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#EYT Son Dakika#EYT Vedat Bilgin#EYT Yaş Sınırı
Bakan Bilgin: Yaş sınırı yok, hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 21:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin açıklaması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin açıklaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımdan bulundu.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 2 MİLYON 250 BİN VATANDAŞA EMEKLİLİK HAKLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, "2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşıyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır. Mali çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

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BAKAN NEBATİ: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir paylaşımda bulundu. Nebati, paylaşımında "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan" ifadelerine yer verdi.

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#EYT Son Dakika#EYT Vedat Bilgin#EYT Yaş Sınırı

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