Bakan Bayraktar: Karadeniz'de yeni sondaj çalışması başladı

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Enerji ve Tabii Kaynkalar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. Bakan Bayraktar şunları dedi:

Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz.

Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz.



Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/oGMVlbGXha — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 23, 2024

GABAR'DA 4 BÖLGEDE ÜRETİM

Öte yandan Bakan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan 'Gabar'da 4 bölgede üretim yapmaya devam edildiğini açıklamıştı. Bakan Bayraktar "Burada 37 kuyu, 42 bin 500 varil günlük üretimimiz var. Haziran ayında bir ara hedef olarak 50 bin varili görmüş olacağız. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Gabar'da petrolün kalitesi üst seviyede." dedi.