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Bakan Bayraktar: Karadeniz'de yeni sondaj çalışması başladı

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#Fatih Sondaj Gemisi#Karadeniz#Alparslan Bayraktar
Bakan Bayraktar: Karadenizde yeni sondaj çalışması başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:31

Enerji ve Tabii Kaynkalar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" açıklamasında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynkalar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. Bakan Bayraktar şunları dedi:

Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz.

 GABAR'DA 4 BÖLGEDE ÜRETİM 

Öte yandan Bakan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan 'Gabar'da 4 bölgede üretim yapmaya devam edildiğini açıklamıştı. Bakan Bayraktar "Burada 37 kuyu, 42 bin 500 varil günlük üretimimiz var. Haziran ayında bir ara hedef olarak 50 bin varili görmüş olacağız. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Gabar'da petrolün kalitesi üst seviyede." dedi.

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#Fatih Sondaj Gemisi#Karadeniz#Alparslan Bayraktar

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