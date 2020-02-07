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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak'tan sigorta sektörü vurgusu

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Bakan Albayrak'tan sigorta sektörü vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sigorta sektörüne ilişkin konuların konuşulduğu toplantı sonrasında sektörün finans sistemi içindeki payının artacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sigorta sektörüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan şu mesajı yayınladı:

"Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak."

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