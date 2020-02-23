MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama
GeriEkonomi Bakan Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 23.02.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İran merkezli deprem sonrasında açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır." ifadelerini kullandı. 

Bakan Albayraktan İran depremi hakkında açıklama

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle