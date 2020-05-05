Bakan açıkladı! Ödeme tutarı yüzde 22 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz" açıklamasında bulundu.

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