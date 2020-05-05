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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Ödeme tutarı yüzde 22 artırıldı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ”TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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