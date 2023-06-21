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Bakan açıkladı! Memura müjde... En düşük maaş 22 bin lira olacak

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#Memur#Maaş#Zam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 12:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarını düzenleyecek çalışmayla ilgili, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin hangi safhada olduğuyla ilgili, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz. İnşallah, torba yasayla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Işıkhan, teklifin Meclis'e ne zaman sevk edileceği ile ilgili soruya da, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz. Önemli bir süreç bu. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, çok kişiyi ilgilendiriyor" diye yanıt verdi.

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ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

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#Memur#Maaş#Zam

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