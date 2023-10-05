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Bakan açıkladı: 3,2 milyar lira hesaplara geçti

Güncelleme Tarihi:

#Yaşlı#Engelli#Aylık
Bakan açıkladı: 3,2 milyar lira hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 09:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş “Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarınki yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz” dedi.

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Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1,45 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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#Yaşlı#Engelli#Aylık

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