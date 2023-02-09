Bağış sahtekarlarına dikkat

Haberin Devamı

Türkiye’nin güney illeri yüzyılın deprem felaketiyle sarsıldı. Binlerce vatandaşın cesedi enkaz altından çıkarılıyor, “Sesimi duyan var mı” sorusuna verilen her ses için müthiş bir arama-kurtarma seferberliği söz konusu. Hayatta kalanların yaşadıkları nesiller boyu anlatılacak acı hikayelerle dolu. Türkiye ayakta, Türkiye uyumuyor. Bölgeye akın eden gönüllüler bir yana Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerinde yaşayanlar da maddi ve ayni kaynaklarla depremzedelere yardım eli uzatmak için çırpınıyor. Bu manevi zeminde her afette olduğu gibi kötü niyetli girişimler de ne yazık ki gönülleri kanatıyor.

Gözden Kaçmasın Uzmanlar yorumladı: Bu kadar büyük olması beklenmiyordu Haberi görüntüle

Vicdan hırsızları, dolandırıcılar sokakta, sosyal medyada, internette akla gelebilecek her mecra aracılığıyla vatandaşın manevi duygularından ceplerini doldurma telaşında. Deprem bölgesine yönelik destek sahtekarlığı haberleri artınca devlet duruma el koydu.

Haberin Devamı

E-DEVLET KAPISINDAN GÜVENLİ BAĞIŞ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkânı sağladı. Türk Kızılay’a kan bağışı yapmak isteyenler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla en yakın kan bağışı merkezini görebilecek. Ayrıca, AFAD ve Türk Kızılay’ın bağış kampanyalarına da e-Devlet Kapısı’ndan güvenli bir şekilde katılım olanağı sağlayabilecek.

Bu hizmetlerden ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay’ın e-Devlet Kapısı’ndaki “En Yakın Kan Bağış Merkezi” hizmetiyle en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne ait adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de bulunuyor.

Gözden Kaçmasın Demiryolu S çizmiş Haberi görüntüle

KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ İMKÂNI

Depremzedelere yönelik ikinci hizmet, nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. e-Devlet Kapısı’nda AFAD ve Kızılay tarafından yürütülen bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetler erişime açıldı.

Haberin Devamı

AFAD’a ve Türk Kızılay’a ait iki ayrı “Deprem Bağış Kampanyası” hizmetiyle vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağış yapabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAĞIŞ LİNKLERİ

En Yakın Kan Bağışı Merkezi için:

ddo.link/kan-bagis

AFAD Deprem Bağış Kampanyası için:

ddo.link/deprem-bagis

Türk Kızılay Deprem Bağış Kampanyası için:

ddo.link/kizilay-bagis





BTK: SAHTE SİTELERİ HEMEN KAPATIYORUZ

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internetteki sahte linkleri hızlı sürede tespit edip kapattıklarını açıkladı. BTK ayrıca online bağış yapmak isteyen vatandaşlara da şu uyarılarda bulundu: “Sadece resmi makamlara güvenin. Girdiğiniz linkin uzantısında ‘gov.tr’ ibaresinin bulunduğundan emin olun. Linkin SSL güvenlik sertifikasının bulunması da durumun güvenli olduğunu garantilemiyor, çünkü bunu da yapabiliyorlar. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal medyada gördükleri bağış numaralarına da kredi kartlarıyla para göndermekten kaçınmalı.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bölgenin çilesi: Enkaz ve kar Haberi görüntüle

SAHTE BAĞIŞ GİRİŞİMİ NASIL ANLAŞILIR

Deprem bölgesine yapılan bağışlarda dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, siber güvenlik sektörünün uzmanlık alanına giriyor. Siber güvenlik şirketi Eset’in Teknik Müdürü Gürcan Şen, bu hassas dönemde yardım bahanesiyle sahte hesap ve uygulamalar üzerinden para ve destek talebinde bulunanlara yönelik dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Siber Güvenlik Uzmanı Gürcan Şen, sahte bağış toplama girişimlerini tespit etmenin yollarını şöyle sıraladı:

- Siber suçlular, sağduyulu insanlardan para koparmak için sosyal medyada bir sayfa veya grup oluşturur. Hassas içerikli birçok fotoğraf ve videolar paylaşarak bağış yapmaya ikna etmeye çalışırlar. E-postanıza gelebilecek duygusal yardım ricalarına karşı tetikte olun.

Haberin Devamı

- Hesap çalınmalarının sıkça yaşandığı bir dönemdeyiz, dijital bilgileri doğrulamak zor olabilir. Tanıdığınız kişilerden gelen linklere, hesaplara onlarla görüşüp teyit almadan tıklamayın.

- Bağış yapmadan önce kontrol edin. Resmi kurumların yönlendirmelerini dikkate alın. Sahada çalışma geçmişi olan ve faaliyet gösteren ya da ortakları olan tanınmış, bilinen organizasyonlarla çalışmanız doğru olacaktır.

- Güvenli bulduğunu resmi ya da sivil örgütlerin internet sitelerine girdiğinizde dikkatli olun. Google’da bağış yazdığınızda ya da örneğin AFAD yazdığınızda karşınıza çıkan ilk linke girmeyin. Bunlar parayla üst sıralara yükseliyorlar. Girdiğiniz link sahte olabilir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kızları yıkılan binanın altında kalan babalar enkazı elleriyle kazıyor Haberi görüntüle

- Sahte linkte mutlaka bir harf hatası, görsellerin yerinde kayma vs gibi sorun vardır. Dikkatli gözlerle bakın. Emin olduktan sonra bağış işleminize devam edin.

- Organizasyonun web sitesi aracılığıyla bağış yapın ya da bilgi almak için doğrudan yardım kuruluşuna başvurun.

- Para aktarma, gönderme taleplerine karşı dikkatli olun.

- Özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen ve şüphe uyandıran e-postalar ya da sosyal medya mesajlarındaki bağlantıları tıklamayın ya da ekleri indirmeyin. Sizi farkında olmadan cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirmeniz için kandırmaya çalışıyor olabilirler.

- Mesajın gerçek olduğunu doğrulamadıkça güvenilir kaynaklardan gelen mesajlara karşı bile dikkatli olun. Bunun için söz konusu kaynakla, size ulaşmak için kullanılan yöntemden farklı bir yöntemle bağlantı kurun (size e-posta ile ulaşıldıysa, telefonla bağlantı kurun).

- Organizasyonun meşru olduğunu doğrulayın, bilgilerinizi sonra girin.