Bağdat Caddesi’ne Apple’dan dev mağaza

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Beşiktaş’taki Zorlu Center ve Üsküdar’daki Akasya AVM’de mağazaları olan Apple’ın Bağdat Caddesi’nde açacağı yeni Apple Store, Avrupa’daki en büyük mağazalardan biri olacak. Konuyla ilgili olarak Apple’dan yapılan duyuruda da, şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”

BİNAYA ÖZEL MİNYATÜR

Apple, Bağdat Caddesi’ndeki yeni mağazası için detayları ile dikkat çeken özel bir duvar kâğıdı da hazırladı. Hazırlanan duvar kâğıdı, Bağdat Caddesi’nde yapımı devam eden yeni binanın cephesine asıldı. Açılış tarihi henüz açıklanmayan mağaza için özel olarak hazırlanan barikat giydirmesi, Murat Palta’nın minyatürlerinden oluştu. Bantmag isimli bir internet sitesine, yaptığı çalışma ilgili değerlendirmelerde bulunan Palta, “Karakterleri özellikle seçmedim aslında. Bağdat Caddesi’nin çok renkliliğini hesaba kattığımızda organik bir biçimde oluştu diyebilirim. Benim gözümden hayal edin. Kalabalık bir sahne işliyorsunuz, bu kalabalığı nasıl doldurabilirsiniz? Ben bu kısımda oyun oynamayı çok seviyorum. Figürlere hikâye ekliyorum. Bu hikâyeler ana konuya destek olacak minik ayrıntılar haline geliyor. Çiçekçi kadınları boyaması çok eğlenceliydi mesela. Bir de koşucularda sona kalıp soluklanan karakteri kendimle özleştirdim biraz. Minyatürlerde kullanılan her bir detayın Apple ile olabilecek bağlantısını düşünerek yola çıktım. Çeşitlilik benim için çok önemli. Hele ki bu kadar büyük bir kompozisyon uygulayacaksam bu kaçınılmaz oluyor. Neyse ki Apple bu konuda oldukça zengin” ifadelerini kullandı.