MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBAE'den büyük petrol rezervi keşfi
GeriEkonomi BAE'den büyük petrol rezervi keşfi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:20 | Son Güncelleme:

BAE'den büyük petrol rezervi keşfi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BAE'den büyük petrol rezervi keşfi
Abone Olgoogle-news

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol Konseyi (SPC), Abu Dabi'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

SPC tarafından yapılan ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, yaklaşık 22 milyar varillik ankonvansiyonel yeni petrol sahasının, Abu Dabi'deki bazı ana petrol sahalarından kaynak bakımından daha büyük olduğu ifade edildi.

Açıklamada, rezervin keşfedildiği bölgeye ilişkin bilgi verilmedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verilerine göre BAE, petrol rezervi bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle