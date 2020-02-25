Azerbaycan’la tercihli ticaret dönemi

Görüşmelerde, başta Suriye meselesi ve İdlib krizi olmak üzere ortak enerji projeleriyle Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünün ticarete etkileri ele alınacak. İki liderin eşbaşkanlık yapacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısında Türkiye ile Azerbaycan arasında ilk kez Tercihli Ticaret Anlaşması da imzalanacak.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, savunma, enerji, spor gibi alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi için dokuz ayrı anlaşmanın imzalanması planlanıyor. 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimini öngören Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 15 milyar dolara çıkarılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırması öngörülüyor. İş dünyasının uzun süredir beklediği anlaşmanın kapsamının ulaştırma, enerji, gümrük gibi kritik alanlarda önümüzdeki dönemde genişletilmesi de planlanıyor. Erdoğan’ın toplantıda hem Türk iş dünyasına hem de Azeri iş insanlarına karşılıklı yatırımların artırılması çağrısı yapması bekleniyor.