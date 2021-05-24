Aynı gün 50 bin paket teslim ediyor

KÜRESEL salgın koronavirüs alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Hem sokağa çıkma yasakları hem de tüketicilerin riski azaltma isteği online alışverişleri cazip hale getirdi. Bu durum kargo şirketleri için büyüme fırsatı yarattı. Salgınla birlikte iş yükü artan ve hızlı büyüyen şirketlerinden biri de ‘Bir Günde Kargo’ oldu. Şirketin Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl ile yola çıkış öykülerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

PATRONU İNANMADI

2006-2014 yıllarında arkadaşı Levent Kaya ile bir lojistik firmasında çalışan Yaşar Kımıl, e-ticaretteki potansiyeli görmüş, patronuna ‘hızlı teslimat’ odaklı bir yapılanma önermiş. Teklifleri kabul görmeyince de arkadaşı Kaya ile istifa edip kendi şirketlerini kurmuşlar. Patronun yeni iş fikrine inanmaması onları patron yapmış. Sermayeleri olmadan, zor şartlarda yola çıktıklarını belirten Yaşar Kımıl süreci şöyle anlattı: “İyi bir fikriniz ve iyi de bir yol arkadaşınız varsa büyük sermayeye gerek yok. İşin başında çok zorlandık, İstanbul Kağıthane’de bodrum katında bir ofisi borçla tuttuk. İşten kazandığımızı işe yatırarak büyüdük. Bugün yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bir şirket haline geldik. İstanbul’da başlayan operasyon kısa sürede 6 ile ulaştı.”

İNOVATİF ÇÖZÜMLER

Yaşar Kımıl yola çıkarken hedeflerinin ne olduğunu şöyle özetledi: “E-ticaret sektörü hızla artan talebi karşılamaya çalışırken bir yandan da tüketici ihtiyaçlarına inovatif çözümler üretilmesi gerekiyordu. Yapmak istediğimiz sorunlara çözüm bulmak, daha hızlısı değil, en hızlısı olmaktı. İnsanların 5 dakikada alışveriş yaptığı ürünün 5 günde ellerinde olmasının önüne geçmek istedik. Bu amaçla dijital hayatın tüm bileşenlerini şirketin tüm yapısına entegre ettik.” Önce Traksan Lojistik adında bir firma kurduklarını belirten Kımıl, bu ismin kargo çağrışımı yapmaması nedeniyle 2018 yılında ‘Bir günde Kargo’ markasını hayata geçirdiklerini söyledi.

24 SAAT GARANTİSİ

Bugün tekstil, kozmetik ve gıda alanında 25’den fazla kurumsal firmanın ürünlerini taşıdıklarını ifade eden Kımıl öne çıkan özellikleri için de şunları söyledi: “Ertesi gün ve aynı gün kargo hizmetiyle birlikte ve randevulu teslimat seçeneğini oluşturduk. Biz çalıştığımız firmalara 24 saat garantisi veriyoruz, 24 saatte karşı tarafa ulaşmazsa kargo bedava diyoruz. Alıcı açısından da son derece şeffaf bir süreç yönetiyoruz. Bugün Türkiye’de kullanılan en teknolojik kargo-kurye takip sistemine sahibiz. Alışveriş sonrası SMS ile bilgi verdiğimiz alıcı harita üzerinden kuryeyi görüyor, adını telefonunu plakasını biliyor. Dilerse adres, saat değişikliği de yapıyor.”

AYLIK 10 MİLYON CİRO

Sanal market uygulamaları ve pandeminin getirdiği kısıtlamalarla günde 50 bin teslimat rakamına ulaştıklarını belirten Kımıl, pandemi öncesi bu rakamın 9 bin olduğuna dikkat çekti. 2022 ilk çeyrek için günde 100 bin teslimat hedefi koyduklarını belirten Yaşar Kımıl ciro hedefleri için de şu bilgileri paylaştı: “Pandemi öncesi aylık ciromuz 2.5- 3 milyon civarındaydı. Bugün 5 milyona geldi. Yeni iller ve ek yatırımlarla 2022’nin ilk çeyreğinde aylık 10 milyon ciro hedefliyoruz.” Yaşar Kımıl, Levent Kaya ile kurduğu şirkette arkadaşları Evrim Şen ve Aydın Kara’nın da eklenmesi ile 4 ortak olduklarını da ekledi.

KADIN KURYELER DE SAHADA

ŞİRKETLERİNDE 837 kişilik bir kadro ile çalışmalara devam ettiklerini belirten Yaşar Kımıl “Bu sayının 152’si çeşitli kademelerde çalışan kadınlardan oluşuyor. Yeni alımlarla birlikte sahada çalışan yani teslimat yapan, moto kurye ya da araç kullanan kadınların sayısı 48. Sırasıyla İzmir, İstanbul, Bursa ve Antalya en çok kadın moto kuryenin çalıştığı iller. Yıl sonuna kadar 152 olan sayıyı en az 300’lere, 48 olan sayıyı ise ilk etapta en az 100’e çıkarmak istiyoruz” dedi.

HEDEF 16 İLE ULAŞMAK

İSTANBUL, İzmir, Bursa, Antalya, Ankara, Kocaeli olmak üzere 6 ilde hizmet verdiklerini belirten Yaşar Kımıl, “Hedefimiz toplam 16 büyükşehirde olmak. İlave 10 il hangileri olacak henüz fizibilite aşamasında. İstanbul’da 2 operasyon merkezi ve 9 depo, İzmir’de 1 depo ve 2 şube, Bursa’da 1 depo ve 2 şube, Ankara’da 1 depo, 2 operasyon merkezi ve 3 şube, Antalya’da 1 depo ve 1 şube bulunuyor” diye konuştu.

5 ADIMDA EVDEN E-TİCARET

SON dönemlerde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şirketi kurarak web site açan girişimci sayısında artış olduğunu belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Başta giyim eşyaları, ev tekstili, yerel gıdalar ve gurme lezzetler olmak üzere temini ve kargolaması daha kolay olan kategorilerde satış yapan yeni e-ticaret sitesi sayısında patlama oldu” dedi. Çiğdemli, evden e-ticaret yapmanın püf noktalarını şöyle anlattı:

Evden e-ticaret yapmak için öncelikle şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var.

İşin en önemli kısmı e-ticaret altyapısıdır. E-ticarette ürün yönetimi, stok yönetimi, sosyal medya satışı, müşteri memnuniyeti önemli olduğu için, altyapının güvenilir olması gerekir. Kesinlikle açık kaynak kodlu e-ticaret altyapısı kullanılmamalıdır.

Ne satacağınıza karar verdikten sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir olan tedarikçiler bulmanız gerekecektir.

Kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. Profesyonel kargo firmalarından tek tek teklif alarak, sizin için en avantajlı olanı seçmelisiniz.

Sosyal medya işin olmazsa olmazı. E-ticaret için en çok kullanılan kanallarda sitenizin ve ürünlerinizin reklamını yapabileceğiniz birer hesap açmalı ve web sitesine yönlendirme yapmalısınız.

KOBİ’LERİN YATIRIM İŞTAHI YÜKSEK

Tedarik zinciri finansmanı alanında faaliyet gösteren ve 183 ülkede 1 milyonu aşkın kullanıcısı olan finansal teknoloji şirketi C2FO, pandeminin nakit akışı üzerindeki etkilerini ele aldığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 13 ülkeden 6 bin 780 şirketle gerçekleştirilen araştırmada, pandeminin işletme sermayesi üzerindeki etkileri ve finansmana erişim koşullarındaki değişim gibi konular ele alındı. Araştırma sonuçlara göre Türkiye, yatırım iştahı en güçlü ülke oldu. 2020’de artan faizlerin ve uzayan tahsilat sürelerinin KOBİ’leri zorladığı görülen araştırmaya göre krediler adeta can suyu oldu. ‘Kredi imkânınız genişledi mi’ sorusuna, yüzde 59 ile en çok ‘evet’ cevabı Türkiye’den gelirken; aynı soruya İtalya’da yüzde 57, İngiltere’de ise yüzde 45 oranında ‘kredi imkânımız geriledi’ yanıtı verildi. Araştırmaya göre Türkiye’de KOBİ’ler nakdi olması durumunda tüm zorluklara rağmen işine yatırım planlıyor.

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