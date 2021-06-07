Ayı Piyasası Nedir, Nasıl Olur? Ayı Piyasası Ne Zaman Başlar Ve Ne Kadar Sürer?

Ayı piyasası (bear market) piyasanın fiyatların düşüş trendinde ve karamsar olduğu bir dönem için söylenir. Ayı piyasasında ana trend aşağı düşüş yönünde olduğu bilinir. Kripto para piyasasında sıkça duyduğumuz ayı ve boğa piyasasında iki güçlü ve büyük hayvandan esinlenilmiştir.

Ayı Piyasası Nedir?

Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar bir halde olduğu, fiyatların ise uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağının beklentisi hakim olduğu durumlarda sıkça kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasası içine girdiğini söyleyebilmek için, önce ana trendin aşağı doğru yani düşüş trendi içinde olması gerekir. Aynı zamanda bir önceki tepe seviyesinden de %20 oranında aşağı yönlü bir hareket olması gerekir.

Ayı Piyasası Nasıl Olur?

Ayı piyasası, yatırımcıların para piyasaları ile ilgili beklentilerinin kötümser olduğunu, işsizliğin arttığı ve ekonominin daraldığı genel ekonomik durumu gösterir. Ayı piyasasında geleceğe yönelik bir şekilde kötümser beklentiler vardır. Aynı zamanda giderek daha sayıda az yatırımcı alış yaptığı için varlık fiyatları süreklilik arz eder ve bunun sonucunda bir düşüş sürecine girer.

Düşen varlık fiyatları ve yüksek işsizlik oranı para piyasasını karakterize eden iki önemli özelliktir. Ayı piyasasının ne kadar devam edeceği ile ilgili genel bir fikir olmasa da, fiyatların uzun bir süre daha düşmeye devam etmesi beklenir. Ayı piyasası etkisi altında bulunan bir piyasadaki ürünlere talep azalır. Bu ürünlere talep azaldığı için de kimse o ürünleri almak istemez ve fiyatlar da bu nedenle düşmeye devam eder.

Hisse senetleri piyasasını örnek verecek olursak, ayı piyasasının oluşması için ekonomik büyüme beklentisinin negatife dönmesi, şirketlerin küçülmek zorunda kalacakları, şirketlerin satışlarının ve karlıklarının azalacağı beklentisini güçlenir.

Ayı Piyasası Ne Zaman Başlar ve Ne Kadar Sürer?

Ayı piyasası, Finansal piyasalarda yaşanan güçlü düşüş ve yükseliş trendleri ekonomik büyüme, yatırımcı hissiyatı ya da beklentisi ile yakından ilgilidir. Ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı iyimserlik boğa piyasasını, ekonomik durgunluğun ise, yatırımcı hissiyatında yarattığı kötümserlik sonucunda ayı piyasasını ortaya çıkar.

Ayı piyasası, fiyatların düşüş trendinde olduğu ve karamsarlığın hakim olduğu bir dönem için söylenir. Ayı piyasasında hakim olan ana trend aşağı düşüş yönündedir. Ayı piyasasının ne kadar süreceğinden bağımsız olarak bu süre boyunca fiyatların en son çıktığı zirve noktasından - %20 oranında bir düşüş yaşandığı görülür ve bir süre daha düşüş trendinde olacağı söylenir. Ayı piyasasının hakim olduğu süre boyunca Bitcoin ya da diğer kripto paralar için talep azalır ve fiyatlar da buna oranla düşmeye devam eder.

Ayı Piyasasında Nasıl Yatırım Yapılır?

Ayı piyasasında hakim olan genel beklenti varlık fiyatlarının sürekli olarak gerileyeceği yönünde olduğu için yatırımcılar karlarını maksimize edebilmek için boğa piyasasından farklı bazı stratejiler uygulamaları gerekir. Ayı piyasasında yatırımcılar ayı piyasasında kendi yatırım düşüncelerine göre şu stratejileri benimserler:

Açığa satış: Yatırımcıların elinde olmayan bir hisse senedini satarak satış ile alış arasındaki farktan kar elde etmek ve aynı hisse senedini daha düşük fiyattan satın alarak pozisyon açığını kapatmak için uyguladıkları bir yatırım stratejisidir.

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