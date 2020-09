Avustralya ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetti

Avustralya ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte rekor daralma kaydetti.

Ülkede kaydedilen rekor daralma, Victoria eyaletinde yenilenen salgın ve karantina süreci ile zarar gören ekonominin toparlanması için eşi benzeri görülmemiş teşviklerin devam etmesine yönelik ihtiyacı vurguladı.

Gayrısafi yurt içi hasıla yılın ilk üç ayında yüzde 7 daralma kaydederek, en sert gerilemesini kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 6 düşüş olması yönündeydi. Bir önceki yıl gayrısafi yurt içi hasıla yüzde 5.1'lik gerileme beklentisine karşın yüzde 6.3 gerilemişti.

Verinin ardından Avustralya doları düşerek bir Amerikan doları karşısında 73.52 sentten işlem gördü.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 6 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 663’e yükseldi. Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybı ve vaka sayısını kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 90, Yeni Güney Galler’de (NSW) 17, Queensland’da 2 kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 25 bin 939’a, iyileşenlerin sayısı da 21 bin 498’e çıktı. Öte yandan Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği Victoria eyaletindeki can kaybı 576’ya çıkarken Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı da 663’e yükseldi.