Avukatlık ücretine yüzde 90 zam geldi

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Buna göre avukatlık ücretlerine ortalama yüzde 90.4 oranında artış yapıldı. Tarifede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları ve yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, hizmet kalemlerinde farklı oranlarda zam yapıldı. Zam oranları yüzde 70 ile yüzde 104 arasında değişti. Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü de eklendi.

DANIŞMA ÜCRETİ EN AZ 2 BİN 300 TL

AAÜT ile avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için bin 200 TL’den 2 bin 300 TL’ye, sonraki her 1 saat için 700 liradan 1300 TL’ye çıkarıldı. Çağrı üzerine gidilen yerde ilk 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 2 bin 500 liradan 4 bin 800 TL’ye, takip eden her saat için alınacak ücret 1 bin 300 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlık ücreti 17 bin 400 liradan 29 bin 800 liraya, Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için ücret 17 bin 800 liradan 32 bin liraya, Danıştay’da görülen davalarda duruşmalı ise 19 bin TL’den 34 bin 200 TL’ye çıktı. Anayasa Mahkemesi’ndeki dava ve işler için ücret duruşmasız işlerde alınan ücret 9 bin 900 TL’den 18 bin 800 TL’ye, Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalarda ücret 34 bin 700 TL’den 67 bin 700 TL’ye yükseltildi.

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SÖZLEŞMELİ AVUKAT 15 BİN 800 TL

Yeni tarifeye göre kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL olacak. Eski tarifede bu ücret 8 bin 300 liraydı.

TBB BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan yeni tarifeye ilişkin sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Sağkan, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konusunda, barolarımızdan aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli ve tarihi bir tarifeyi hayata geçirdik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Baro başkanlarımıza tarife hazırlığındaki katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi. Adalet Bakanı Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesini yaptı.