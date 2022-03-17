Avrupa'da enflasyon 25 yılın en yükseğinde

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ocak ayında yüzde 5,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6,2'ye yükseldi.

Euronews'un haberine göre Euro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 5,9 olarak belirlendi. Böylece, Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Şubat ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 3,12 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,04 ile hizmetler, yüzde 0,90 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,81 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,2, İspanya'da yüzde 7,6, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,5, Çekya'da yüzde 10, Estonya'da yüzde 11,6, Litvanya'da yüzde 14 seviyesinde belirlendi.