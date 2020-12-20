Avrupa ülkeleri tekstilde yönünü Türkiye’ye çevirdi

Varank, 2021 bütçe görüşmelerinin sona erdiğini anımsatarak, “Maalesef bütçe görüşmelerinde de gördük ki muhalefet bir yandan hükümetimizi işsizlik rakamları üzerinden eleştirirken diğer yandan yatırımlara karşı çıkıyor. Yatırımcılar arasında da kimlik siyaseti güderek ayrımcılık yapıyor. Karşımızda adeta sermaye faşisti bir muhalefet var.” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanına yatırım götürmek için insan üstü bir çaba sarf ettiklerini belirten Varank, “Özellikle de terörden çok çekmiş bölgelerde gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürütüyoruz. Bu projeleri fikir aşamasından hayata geçinceye kadar her adımda titizlikle takip ediyoruz. Van Tekstil Kent Projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi.” diye konuştu.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINDA MERKEZ

Varank, Van’da sıfırdan bir tekstil kümelenmesi oluşturduklarını kaydederek “İmalat sanayi sektörleri arasında, en fazla net ihracatı hazır giyimde yapıyoruz. 1 milyonun üzerinde emekçi, doğrudan tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışıyor. Kadın istihdamının oranı ise yüzde 68. İşte Van Tekstil Kent, hali hazırdaki rekabet gücümüzü daha da yukarıya çekmemize yarayacak bir yatırım. Hepsinden önemlisi de, kadın ve gençlerin istihdama katılmasına öncü bir rol üstlenecek.” dedi.

TEKSTİLKENT PROJESİ

Van’daki tekstil altyapısının oluşturulmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” çerçevesinde başlatılan Tekstilkent Projesi önemli bir rol üstlendi. Tekstilkent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklendi. Proje ile 32 fabrika binası ve sosyal tesislerle birlikte 54 bin metrekare kapalı alan inşa edildi. Yaklaşık 52 milyon TL bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi.



TEKSTİL VE HAZIR GİYİM OSB

2017’de sonuçlanan bu projeyi, 2019’da startı verilen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Projesi izledi. 16 milyon TL’lik bu proje ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yatırım alanı ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında her biri 5 ila 10 dekar arasında değişen 70 alanın altyapısı tamamlanacak.

3 BİN GENCE İSTİHDAM

Projeyi yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, Van’ın genç nüfusu ile öne çıktığını belirterek “340 bine yakın 14-29 yaş aralığında gencimiz var.” dedi. 2013’te yapımına başlanan 2017’de tamamlanan Tekstilkent’te yüzde 60’ı kadın olmak üzere gençlerin istihdam edildiğini ifade eden Genel Sekreter Güray, “Şu anda 3 bin Vanlı gencimiz istihdam ediliyor. Bu gençlerimizin ürettiği ürünler başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.” diye konuştu. Güray, devlet tarafından oluşturulan iş imkanları sayesinde gençlerin memleketlerine doğru tersine göç başlattıklarını anlatarak “Büyükşehirlere çalışmak için giden gençlerimiz bu iş olanaklarından dolayı memleketimize geri dönüyorlar.” dedi.

ÜRETİMİ TÜRKİYE’YE KAYDIRDILAR

Tekstilkent 2’nci etap altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, yer tahsisine başlayacaklarını kaydeden Güray, “Avrupa ülkeleri, pandemi sürecinde Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin sağlık sistemlerindeki problemlerden dolayı özellikle üretimin çoğunu Türkiye’ye ve özelde de bölgemize kaydırmış durumda.” diye konuştu.

İZMİR’DEN VAN’A YATIRIM

Tekstilkent’te yer alan bir firmanın yetkilisi olan Hasan Polat, merkezi İzmir’de olan şirketin 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanmak için Van’da yatırım kararı aldığının altını çizerek “4 bin 800 metrekare kapalı alan içerisinde, kesim dikim ütü paket, nakış ve baskı işlemleri yapıyoruz. 40 kişiyle başladık. 2 buçuk yılda 280 istihdama ulaştık.” dedi.

GURBET HASRETİ ÇEKMİYORUM

Tekstilkent’teki bir işletmede ustabaşı olarak çalışan İbrahim Kaya, “18 yıldır bu meslekteyim. 2017’de buraya göç ettim. Benim için çok daha iyi oldu. Hem sosyal hem ekonomik olarak. Çünkü İstanbul’daki şartlarla buradaki şartlar çok farklı. Burada hem aileme akrabalarıma yakın oturuyorum hem de gurbet hasreti çekmeden ekmeğimi kazanıyorum.” diye konuştu.

Bir diğer işletme yetkilisi Mehmet Ayhan, “İlk başladığımızda 50 kişiydik. Şu an 100 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. İşi öğrendiler. Günlük 2 bin 500 adet ürün çıkarıyor olmaları benim için gurur verici.” diye konuştu.

2021’E HIZLI GİRECEĞİZ

Teşviklerden yararlanmak için yatırımını Van’a taşıyan bir işletmenin yetkilisi Zozan Adıyan, “En büyük rakiplerimiz Bangladeş ve Hindistan. Sağlık konusunda çok fazla önlem alamadıkları için bütün siparişlerin bize kayacağını düşünüyoruz. 2021 yılına çok hızlı bir şekilde giriş yapacağız.” diye konuştu.