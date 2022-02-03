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Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

#Avrupa Merkez Bankası#Faiz Kararı#Ekonomianasayfa
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde sıfır seviyesinde bıraktı. Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklanmıştı.

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ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklandı.

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