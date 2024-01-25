Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye rekor yatırım

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2023 yılında Türkiye'ye 2,48 milyar euroluk rekor bir yatırım yaptığını açıkladı. Bankanın Şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketten etkilenen bölgenin toparlanma ve yeniden inşa ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme amacıyla banka Türkiye yatırımlarını artırdığını açıkladı.



Türkiye ayrıca 2023 yılında bankanın yatırım yaptığı ekonomiler arasında en yüksek yatırım hacmini elde etti. EBRD, 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar euro yatırım yaparken, 2021'de 2 milyar euro yatırım yaptı.

Deprem felaketinden sonra EBRD, bölge ekonomisinin toparlanmasını ve yeniden inşasını desteklemeyi amaçlayan 1,5 milyar Euro'luk bir yatırım planını duyurdu. Yatırım planı, etkilenen işletmeler ve bireyler için hayata geçirilen 600 milyon euroluk Afet Müdahale Çerçevesine ek olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik altyapı yatırımlarını ve özel sektör desteğini de içeriyor.

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Depreme müdahale planının bir parçası olarak bölgedeki şirketlere ve bireylere halihazırda 800 milyon eurodan fazla para aktarıldı. Bu fonlar, Banka'nın 2023 yılında Türkiye'ye yaptığı yatırımların yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.



EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner "Şubat depremlerinin yol açtığı hasarın büyüklüğü göz önüne alındığında 2023 yılı Türkiye için oldukça zorlu bir yıldı. EBRD ülkeye olan bağlılığını korudu ve olağan önceliklerini korumanın yanı sıra, etkilenen bölgede işlerin, geçim kaynaklarının ve insan sermayesinin korunmasını amaçlayan kapsamlı bir deprem müdahale planını uygulamaya koymakta hızlı davrandı. Banka önümüzdeki yıllarda da yeniden yapılanma çabalarına ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmeye hazır" yorumunda bulundu.