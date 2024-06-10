Avrupa borsaları AB parlamento seçimleri sonrası düştü

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Paris CAC 40 endeksi, Macron'un Pazar günü geç saatlerde Fransız Parlamentosu'nun alt meclisi olan Ulusal Meclis'i dağıttığını ve genel seçim çağrısında bulunduğunu açıklamasının ardından bir noktada yüzde ikiden fazla düşüş yaşayarak kayıplara öncülük etti. Endeks Yüzde 1,7 düşüşle 7.863,52 puan seviyesinde..

Haberin ardından euro, dolar ve pound karşısında düşerken, Frankfurt hisseleri ve Londra da değer kaybetti. Frankfurt DAX enseksi yüzde 0,6 düşüşle 18.440,32 puana, Londra FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 8.221,12 puana geriledi.

SAĞ PARTİLER SEÇİMİ KAZANDI

Avrupa'nın aşırı sağ partileri pek çok yerde galip gelirken, Fransa, İtalya ve Avusturya'da birinci oldu. Almanya'da ise aşırı sağcı AfD ikinci oldu.

Borsa komisyoncusu Hargreaves Lansdown'un para ve piyasalar sorumlusu Susannah Streeter, "Fransa'da erken seçim çağrısı, finansal piyasalarda dönen belirsiz dalgaları artırdı. Yatırımcılar, hem Fransa hem de Almanya'da AB seçimleri sırasında seçmenlerin kitlesel olarak aşırı sağa kaymasının ardından Macron'un otoritesini yeniden sağlama amacıyla aldığı seçim kararını değerlendiriyor." dedi.

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Fransa, 30 Haziran'da yeni bir Ulusal Meclis için oy kullanacak, ikinci tur 7 Temmuz'da yapılacak ve Paris Olimpiyatları 26 Temmuz'da başlayacak.