Avrupa Birliği'nde 'yapay zeka' kanunu onaylandı... İhlal edenlere 35 milyon euro ceza

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Avrupa Parlamentosu yapay zekaya (AI) ilişkin geniş kapsamlı kanunları onayladı. AFP'nin haberine göre, 'yapay zeka yasası' olarak bilinen kanun, ilk olarak Nisan 2021'de Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilmişti. Özellikle milyonlarca kullanıcıya ulaşan sohbet robotu ChatGPT'nin 2022 sonlarında piyasaya sürülmesinden sonra yasaya hız verildi. Çin ve ABD geçen yıl yapay zekaya ilişkin düzenleme getirdi. AB'nin yapay zeka kanunları ise 'en kapsamlı yasa' olarak tarihe geçti.

Kanunda yer alan yasaklar bu yılın sonunda başlayacak. ChatGPT gibi sohbet programlarına ilişkin kurallar ise yasanın yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra, geri kalan hükümler ise 2026'da geçerli olacak.

YASA YAPAY ZEKA İLE OLUŞAN RİSKLERİN ÖNÜNE GEÇECEK

Öte yandan yasa yapay zeka ile oluşacak bazı risklerin önüne geçmeyi planlıyor. Bu riskler arasında ciddi kazalara neden olmak, yapay zekayı geniş kapsamlı siber saldırılar için kullanılmak, telif ihlali veya kötü niyetli kişiler tarafından sahte belgeler veya görseller oluşturmak yer alıyor.

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Yeni Kurallara göre sohbet robotları gibi yapay zeka programlarının geliştiricileri, sistemlerini eğitmek ve AB telif hakkı yasasına uymak için hangi içeriği (metin veya resim gibi) kullandıkları hakkında ayrıntılı bilgi verecek. Bu yasa ile telifle ilgili sorunların önüne geçilmesi düşünülüyor.

DEEPFAKE GÖRSELLERDE ETİKET OLMASI ZORUNLU

Özellikle "deepfake" adı verilen yapay zeka teknolojisi ile yapılmış görseller ve videolar son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Örneğin ünlü şarkıcı Taylor Swift'in deepfake teknolojisi kullanılarak üretilen uygunsuz içeriğe sahip sahte videolar, şarkıcının başını ağrıttı. AB yasaları yapay zeka ile yapılan bu tür video ve fotoğraflara karşı da önlem almaya çalışıyor. Yasaya göre oluşturulan deepfake video ve görsellerde, oluşturulan görselin deepfake olduğunu belirten bir etiket koyma şartı sohbet programlarına zorunlu kılındı.

Bunun yanında yasada yapay zeka kullanılan araçların kaza ihtimalinin minimuma indirilmesi gibi kurallar da yer alıyor. Bunun yanında yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerinin, güvenlik güçleri harici kullanımına yasak getirildi.

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35 MİLYON EURO'YA VARAN CEZALAR

AB'nin koyduğu yasakları çiğneyenleri de ağır cezalar bekliyor. AB, ihlalin büyüklüğüne bağlı olarak yapay zeka sağlayıcılarına 7,5 milyon ila 35 milyon euro arasında veya bir şirketin küresel cirosunun yüzde 1,5 ila yedisi arasında değişen para cezaları verebilir. Ayrıca kuralları ihlal eden vatandaşları da ağır cezalar beklemekte.