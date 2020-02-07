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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

ATM'yi havaya uçurup, paraları çaldılar

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ATM'yi havaya uçurup, paraları çaldılar

Almanya'da hırsızlar ATM cihazını havaya uçurarak paraları çaldılar. Bankadan yapılan açıklamaya göre yüklü miktarda para çalındığı ortaya çıktı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM’sini havaya uçurup paraları çaldı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı. Hırsızlar bir bankanın ATM’sini havaya uçurarak paraları çaldı. ATM’nin patlaması sırasında alarm çaldı, polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, siyah renkte bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını görerek hırsızları takip etti, ancak yakalayamadı. Yapılan açıklamada, bankadan yüklü para çalındığı bildirildi.

Son yıllarda Almanya’da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM’lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor.

ATMyi havaya uçurup, paraları çaldılar


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