ATM’lere dezenfektan

Türkiye’de artan koronavirüs vakaları bankaları da tedbir için harekete geçirdi. Bir süreden beri kapalı devre yapılan acil eylem planları şimdi adım adım hayata geçiriliyor ve dünya örnekleriyle her gün yeniden güncelleniyor. Bankalar, şubelerde yoğunluk oluşmaması için müşterileri içeriye, dışarıda oluşturulan sıralarla alırken en önemli tedbir belki de nakit para başta olmak üzere pek çok işlemin yapılabildiği ATM’lerin gün içinde çok sık aralıklarla dezenfekte edilmesi oldu.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ATM’lerin dezenfekte edilerek silinmesi konusunda hassasiyet arttı. Bilgi aldığımız bazı bankalar, şubelerdeki ATM’lerin saat başı dezenfekte edilmesini istediklerini belirtirken şube dışı lokasyonlarda bulunan ATM’lerde nakit para transferi yapan saha şirketlerinden de aynı hijyeni sağlamasını talep etti. Temasın yüksek olduğu yerlerde virüsün yayılma riski en düşük seviyeye çekilmeye çalışılıyor. Ayrıca genel müdürlükten başlayarak tüm şubeler de hijyen tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu arada bazı bankalar nakit parayla temas eden şube çalışanlarının maske ve eldiven kullanmasını isterken, hijyen malzemesi desteği de vermeye başladı. Bankalar ayrıca şubelerine, müşterilerinin de kullanımına açık dezenfektan ürünleri başta olmak üzere çeşitli hijyen malzemesi sağladı.

ASANSÖRE KAT AYARI

Bankalar, başta evden çalışabilecek genel müdürlük personeli olmak üzere çocuklu, hamile, sürekli tedavi altında olması gereken ya da viral hastalığı olan çalışanlarına izin verdi. Birçok toplantının iptal edildiği bankacılık sektöründe, kurum içi toplantıların pek çoğu da telekonferans yöntemiyle yapılmaya başlandı. Birçok banka çalışanlarının yurtdışına çıkışını durdururken, yurtdışı seyahatlerden dönenleri de 14 günlük karantina uygulamasının içine alıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için bazı bankalarda asansörlere de ‘kat ayarı’ geldi. Özellikle plaza ya da çok katlı binalarda hizmet veren bankalar, artık her asansörün her kata çıkmasına izin vermeyecek. Böylece çalışanların birbiriyle yakın teması da önlenmiş olacak.

LİMİTLER ARTTIRILDI

Bankalar müşterilerini dijital kanallara yönlendirirken yoğun şubelerde müşterilerini içeriye sırayla alıyor. Bu sıralar şube dışında oluşturulurken müşteri memnuniyetsizliği de yaratılmamaya çalışılıyor. Vakaların artmasıyla birlikte artık neredeyse sektördeki pek çok ATM’lerde günlük para çekme limitleri 5 bin TL’ye artırdı. Başka banka ATM’lerinden nakit kullanımından alınan ücretler de kaldırıldı. İnternet bankacılığında işlem limitleri artırılırken, ücretler düşürüldü. Kartlı alışverişlerde temassız işlem limitleri de yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin dün yaptığı olağan yönetim kurulu toplantısında da gündem maddelerinden biri koronavirüs oldu. Bankalar, kendi personeli, halk ve çalışan sağlığını korumak için koordineli bir şekilde süreci yönetebilmek için ilgili kamu kuruluşları ile de irtibat halinde. Bir bankacı, hastalığın hızlı yayıldığı ülke örneklerine güncel olarak takip ettiklerini anlatarak “Doğru ve yanlış uygulamaları izleyerek kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” yorumunu yaptı.