Atık pet şişeler yatağa dönüştü

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İŞBİR Holding’in ilginç bir kuruluş öyküsü var. Yurtdışında yaşayan, memleket hasretiyle gurbette çalışan Türk işçileri 1968 yılında bir araya gelirler ve grubun ilk tesisini Balıkesir’de kurarlar. Başlangıçta küçük halk tasarruflarının birleştirilerek yatırıma dönüştürülen grup; daha sonra sermayesini ve hizmet alanlarını genişleterek holding haline gelir. İşbir Sentetik, İşbir Sünger, İşbir Yatak, İşbir Ziraat, İşbir Mask, İşbir Yay, Ergo Yatak, Nubi gibi markalarının dışında Hindistan’da üretim yapan İşbir Mewar da grubun heyecan duyduğu yatırımlar arasında. İşbir Holding’in CEO’su Metin Gültepe bu büyümede en büyük katkısı olan isimlerin başında geliyor. 30 yıldan fazla bir süredir şirkette çalışıyor ve sektöre getirdiği inovatif fikirlerle tanınıyor. İşbir’in sadece yatak ürünlerinde değil aynı zamanda hammadde üreticisi olmasında da Gültepe’nin girişimci yönü öne çıkıyor.

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YÜZDE 45 ENERJİ TASARRUFU

İşbir Yatak; 1997 yılında Ankara’da kurulmuş, yatak ve uyku konforu alanında geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle sektöre yeni bir kulvar kazandırmış. Örneğin NASA tarafından uzaydaki astronotların vücutlarındaki basıncı indirgemek için kullanılan viskoelastik malzemeyi yataklarda kullanarak bu teknolojiyi yaşam alanlarına taşımışlar. Okyanuslardaki pet şişelerden de yatak üretmişler. İklim krizinin tüm dünyada yakından hissedilen küresel bir olgu olduğunu söylüyor Metin Gültepe ve bütün şirketlerin çevre dostu ürünler geliştirmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Hem çevre dostu olacaksınız, hem de ürünlerinizle bu farkı hissettireceksiniz. Çevreci ve sürdürülebilirlik bilincine sahip bir marka olmayı hep hedefledik. Ocean yatağımız geri dönüştürülmüş ham maddelerle üretildi. Özel olarak geliştirilen ‘repreve’ kumaş teknolojisini kullandık. Dönüşüm tesislerinde atık pet şişeler ileri teknolojiyle yıkanıp ayrıştırıldıktan sonra çapaklar haline getirildi. Bu çapaklar, granüllere dönüştürüldükten sonra iplik halini aldı. İpliklerden üretilen ‘repreve’ kumaş ise yüzde 45 daha az enerji tüketimi, yaklaşık yüzde 20 daha az su tüketimi ve yüzde 30 daha az emisyonla tamamen çevreci bir yaklaşıma sahip. Yatağımız kumaşı sayesinde geri dönüşüm döngüsüne de katılmış oluyor.”

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‘MAĞAZACILIK DEĞİŞECEK DENEYİM MERKEZİ OLACAK’

İŞBİR Holding’in CEO’su Metin Gültepe, pandemi döneminin uyku kültürünün gelişmesinde pozitif katkı yaptığını söylüyor. Müşterilerin daha bilinçlendiğini, mağazacılık konseptlerinin değiştiğini ifade ediyor; “Orta vadede mağazalarımız bir deneyim merkezine dönüşecek ve kişiselleştirilmiş ürünler olacak” diyor ve ekliyor: “Kendi içimizdeki ARGE çalışmalarıyla Viskoelastik malzemeyi geliştirdik. Yatarken vücudun yatağa uygulamış olduğu basıncı indirgeyerek karşıt basınç olarak uygulanıyor. Kılcal damarlardaki kan akışı bloke olmuyor. Böylece uykudaki dönme hareketleri azalıyor ve kesintisiz bir uyku sağlanıyor. Ömrümüzün üçte biri yatakta geçtiğini düşünecek olursanız; kalan üçte ikilik dönemde bedensel ve mental olarak performansınız artıyor. Viskoelastik malzeme sektörün geliştirdiği en iyi, en yeni ürün olarak hala güncelliğini koruyor. Doğal malzemeler kullanılıyor ve hepsi uyku iklimini düzenleyen ve destek veren ilave ürünler.”

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SEKTÖRE DEĞER KATAN MARKALAR YARATTILAR

İŞBİR Holding ABD’li Spring Air International markasıyla 7 ayrı ürün üretiyor. Yeni bir yabancı markanın da lisansıyla üretim yapma görüşmeler bitmek üzere. İşbir Yatak, Türkiye genelinde 202 mağazaya ulaşmış durumda. Aslında mağaza demiyorlar, ‘Uyku Merkezi’ kavramını ortaya atmışlar. Pandemiye rağmen 2021’de yüzde 56 ciroda büyüme yakalanmış, uyku merkezlerinin sayısının bu yıl 250 olması hedefleniyor. Hayatımıza koronavirüs girdikten sonra Safe Sleep Tunnel-SST teknolojisi de geliştirilmiş. Balıkesir’de bulunan İşbir Sentetik’te geliştirilen tünelle ürünler UVC ışınlarından geçirilerek korunmuş. Metin Gültepe, “Türk mühendislerimiz bu teknolojiyi hijyen hassasiyetine bir çözüm olarak geliştirdi. Cihazın verimi bağımsız test kuruluşları tarafından test edildi ve sertifikalandırıldı. Perakende Günleri’nde ‘Sektöre Değer Katan Marka Ödülü’ nün sahibi olduk” diyor.

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DOĞA DOSTU OLMAYANIN İŞİ ARTIK ÇOK ZOR

METİN Gültepe ürünlerinde toplam kaliteyi önemsemeyen; çevreye saygılı olmayan, döngüsel ekonomiye göre hareket etmeyen, insan sağlığını düşünmeyen hiçbir markanın yaşamayacağını söylüyor. Örneğin su bazlı yapıştırma teknolojisi Viscostar Aqua Fixing ile üretim yaptıklarını, solvent kullanmadıklarını söylüyor. Gültepe şöyle konuşuyor: “Kimyasal atık içermeyen ekolojiyle dost teknoloji, malzeme kaybını en aza indirerek çevreyi koruyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Hava koşullarının değişimine direnci yüksek olan yapıştırıcı, yüksek ve düşük sıcaklıklarda kendini bırakmaya karşı dayanıklılık sağlıyor. Atık yönetimi bakımından insan sağlığı ve çevre dostu olan teknoloji, kişinin gece boyunca oluşan istemsiz dönüşlerinde ses yapmıyor, kokusuz oluşuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.”

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BİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR

İŞBİR Holding CEO’su Metin Gültepe şunları söylüyor: “Artık günümüzde yalnızca üretmek yeterli değil, dünya için üstünüze düşen sorumlulukları da yerine getirmek gerekiyor. Çevreciyiz, sürdürülebilir işlerimizle karbon ayak izini azaltacak yeni adımlar attık. Elektrik, doğalgaz tüketimlerinden üretimde kullanılan kimyasallara, üretim araçlarından sevkiyat, ulaşım araçları ve olası bir yangın sistemlerinde kullanılabilecek kimyasallara kadar her alanda karbon ayak izimizi ölçüyoruz. Yataklarımızın hammaddesini ve kumaşını çevresel döngünün içerisine katmış, nitelik kazandırmış bir hale getirmeye çalışıyoruz. Biyo bileşenli süngerler kullanıyoruz.”

HAKKARİLİ KADIN FUTBOL TAKIMINA SPONSORLAR

İşbir 2021-2022 sezonunda Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Filenin efelerinin ve filenin sultanlarının başarılarından çok mutlular. Ama Metin Gültepe’ya asıl heyecanlandıran sponsorluklardan biri Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı. Metin Gültepe, “Futbol erkek sporudur algısını yerle bir eden ve bu alanda büyük başarıları olan takımımızın yanındayız. Onlarla birlikte kadınların her alanda başarılı olabileceğine tanıklık etmek istiyoruz” diyor.

ARTIK İNTERNETTEN DE YATAK ALANLAR ÇOK

İNTERNETTEN satışların toplam ticaret hacmindeki payının artışı, bu alana uygun hizmet ve üretim çözümlemelerini de zorunlu kılıyor. Metin Gültepe, şöyle diyor: “Örneğin yıllardır denenerek alınması gereken bir ürün olduğunu bildiğimiz yatak, gelişmiş algoritmalarla web site üzerinden bulunabiliyor. Doğru yatağı seçmeye yardımcı akıllı uygulamalar kişinin boy, kilo, vücut yapısı, partnerinin özellikleri ve tercih edeceği yatak türü göz önünde bulundurularak çeşitli önerilerde bulunuyor. Türkiye’de ilk defa uyku merkezlerimizde Discover adıyla offline olarak uygulamaya aldığımız yatak seçme rehberi yazılımı, bugün çeşitli yazılım teknikleriyle E-Discover adıyla online dünyaya da faaliyet gösteriyor.”