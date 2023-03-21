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Askerlik işlemleri e-Devlet’te

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#Askerlik#Terhis#İşlem
Askerlik işlemleri e-Devlet’te
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 10:27

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan ’Askerliğim’ bütünleşik hizmetinin, e-Devlet’ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim’ bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında ’Askerliğim’ sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi.

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#Askerlik#Terhis#İşlem

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