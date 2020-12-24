Aşının KDV’si yüzde 1 oldu

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla daha önce getirilen bazı düzenlemelerin süreleri uzatıldı, yeni bazı vergi indirimleri devreye girdi. Yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülen iş yeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı, 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. İş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen KDV oranı uygulaması devam edecek.

Salgından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Temmuz’dan yıl sonunda kadar uygulanması öngörülen KDV indirimlerinin de süresi 31 Mayıs’a uzatıldı. Yolcu taşımacılığı, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bazı bakım onarım faaliyetleri için KDV, yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmişti. Konaklama hizmetleri, yeme ve içme sektörü için de yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.