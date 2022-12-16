Asgari ücrette kritik tarih 20 Aralık

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının tarihi belirlendi. Toplantı 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek.

İlk iki toplantıda asgari ücrete ilişkin bilgiler paylaşılmadı ve rakamın telaffuz edilmediği Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak tarafından açıklanmıştı. İstenen verilerin gelmesiyle birlikte üçüncü toplantıda asgari ücrete ilişkin rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA

2022 yılının Temmuz ayından sonrası için kararlaştırılan Asgari Ücret 5500 lira olmuştu. Bu rakamın üzerine yapılacak zam ile yeni asgari ücret belirlenmiş olacak.

BAKAN BİLGİN KATILMAYACAK

Komisyonun 3’üncü toplantısı, saat 14.00’te başlayacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılmayacağı belirtildi.