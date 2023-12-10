Asgari ücrette gözler yarına çevrildi... İşte masadaki 3 önemli başlık

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde kritik gün yarın. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Daha önceki görüşmelerden farklı olarak Türk-İş, görüşmelerde işçi tarafını temsil edecek olan 5 kişilik heyette asgari ücretle çalışan kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçinin yer alacağını bildirdi.

Peki asgari ücrete zam pazarlığında masada hangi başlıklar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Ekonomist Murat Ferman, asgari ücrete dair tüm senaryoları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı:

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İŞTE ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

“Yüzde 35 ile bir düzenleme yapılırsa 15 bin 392 TL düzeyinde bir asgari ücret olacak. Yüzde 40 ile yapılırsa 15 bin 962 TL, yüzde 40’ın üzerindeki tüm artışlarda 16 bin TL sınırı geçiliyor. Yüzde 45’lik bir artışla 16 bin 532 TL ile karşı karşıya kalıyoruz.

Şunu belirtmek lazım enflasyonun yüksek oranda seyrettiği ekonomik çerçevede bu rakamların itibari önemi, ifade ettikleri değer farklı bir noktaya bizi taşıyor. Hepimiz biliyoruz ki geçtiğimiz dönemde asgari ücretle ilgili önemli artışlar, yapılmıştı. Asgari ücretle ilgili olarak yarın başlayacak görüşme maratonundan önce üç unsur var.

TEK ZAM BEKLENTİSİ

Bir tanesi sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması. Bir kere zam yapılacak denildi. Bu veri olarak karşımızda duruyor. Taraflar pazarlıklarını da pozisyonlarını da tek zam yapılma üzerinden değerlendirecekler.

‘BÜYÜMEDE YENİDEN DENGELENME BAŞLADI’

Bakan büyümede yeniden dengelenme başladı vurgusunu yaptı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz dedi. Şimşek cari açığın azalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

‘TÜRK LİRASI GETİRİLERİ ARTMAYA BAŞLADI’

KKM uygulaması... Bakan hesaplardan çıkış olduğunu belirtti. Para politikasındaki normalleşme ile Türk lirası getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos’ta 3.3 trilyon liraydı, 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon liraya geriledi dedi.

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KAMU TASARRUFUNDA TOGG DÖNEMİ

Peki kamudaki tasarruflarda son durum ne? Şimşek, kurumların planlanmış taşıt talebinin olduğunu belirtti ve örnek verdi: “Taşıtım eski, yenilenmesi lazım diye talepler geliyor. Onay verirken sadece yerli ve milli olan elektrikli TOGG’u alabilirsin diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz” diye konuştu.