Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

ASBAŞ’a ‘KÖK’ ödülü

#Antalya#Ticaret Ve Sanayi#Ödül
ASBAŞ’a ‘KÖK’ ödülü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen Kente Önem Katanlar (KÖK) Yarışması’nda, ASBAŞ Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.; “Travel Lift, Ship Lift ve Rıhtım Yatırımları Projesi” ile 2022 yılı Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Haberin Devamı

 ASBAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “ASBAŞ 2021 yılında tamamlanan projesi ile Doğu Akdeniz çanağının en kapsamlı ve donanımlı yat bakım-onarım merkezi haline geldi. Yaratılan imkanlar sonucunda yabancı yatırımcının gözdesi haline geldi.

Antalya Serbest Bölgesi’nin mart ayı ticaret hacmi 122 milyon dolar olurken, geçen sene mart ayında 89 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmine göre yüze 37 artış yaşandı. 2021 Mart sonu itibarı ile 208 milyon dolar olan ticaret hacmi ise bu yıl yüzde 50 artışla 311 milyon dolar oldu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Ticaret Ve Sanayi#Ödül

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı