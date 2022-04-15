ASBAŞ’a ‘KÖK’ ödülü

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ASBAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “ASBAŞ 2021 yılında tamamlanan projesi ile Doğu Akdeniz çanağının en kapsamlı ve donanımlı yat bakım-onarım merkezi haline geldi. Yaratılan imkanlar sonucunda yabancı yatırımcının gözdesi haline geldi.

Antalya Serbest Bölgesi’nin mart ayı ticaret hacmi 122 milyon dolar olurken, geçen sene mart ayında 89 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmine göre yüze 37 artış yaşandı. 2021 Mart sonu itibarı ile 208 milyon dolar olan ticaret hacmi ise bu yıl yüzde 50 artışla 311 milyon dolar oldu.”