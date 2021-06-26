Araçlar yaza hazır olmalı

Normal yıllarda otomotiv sektöründe yaz öncesi bahar bakım kampanyaları kendisini gösterir. Servislerin en yoğun hizmet verdiği aylardan bir tanesi mayıs dönemidir. Ancak salgının ektisini en yüksek derecede gösterdiği bu dönemde, kapanmaların da etkisiyle oto servisleri boş kaldı. Bahar bakımları yaza kaydı. Mayıstaki 17 günlük kapanmanın bitmesi ile birlite, evlerin önünde ve otoparklarda yatan araçlar yaz tatili öncesi servislere yöneldi.

BAKIMSIZ KALMAMALI

Özellikle uzun yola çıkmadan önce otomobillerin kontrolden geçmesi muhakkak bir öneme sahip. Yol arkadaşımız olan otomobilimizi detaylı olarak gözden geçirmemiz hem onun sağlığı hem de yolculuğun konforu açısından önemli. Yaz aylarına girerken aracın servis bakımlarını yaptırırp, yağ, su değişimini gerçekleştirmek önemli olacaktır. Bunun yanında, hem konfor hem de sağlık açısından yaz aylarının en önemli enstrumanı da klima. Otomobillerin klima sistemleri, filtreleri mutlaka servislerde kontrol edilmeli. Bu aynı zamanda virüsleri ve mikropları filtrelemek için önemli bakımlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

LASTİKLER DEĞİŞMELİ

Hem bahar aylarının bazı illerde bir miktar yağışla geçmesi hem de kapanmalara denk gelmesi kimi kullanıcının lastiklerini değiştirmeyi ertelemesine sebep oldu. Yaz tatiline çıkmadan önce mutlaka kış lastikleri yerini yaz lastiklerine bırakmalı. Aksi taktirde soğuk havalar için tasarlanmış lastikler yaz aylarında aşırı ısınan asfalta hem tutunmakta zorluk yaşayacaktır hem de çok hızlı şekilde eriyerek bitecektir.

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