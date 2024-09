Araçlar küçülüyor menziller uzuyor

Haberin Devamı

AVRUPA’nın önde gelen temiz ulaşım ve enerji kuruluşlarından Transport & Environment’in (T&E) güncel raporunda, otomotiv üreticilerinin büyük SUV’lara ve premium modellere orantısız şekilde odaklanmasının elektrikli araçların geniş kitlelere yayılmasını engellediği belirtildi. Rapora göre, Avrupa’da satılan elektrikli otomobillerin yalnızca yüzde 17’si daha uygun fiyatlı

‘B segmenti’ araçlardan oluşurken içten yanmalılarda bu oran yüzde 37’yi buluyor. Ancak, uygun fiyatlı elektrikli otomobillerde ibre özellikle 2025’ten itibaren tersine dönebilir. Bu noktada, Kia’nın bu yılın kasım ayında Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunacağı B-SUV segmentindeki 605 km menzile sahip EV3 modeli, eğer fiyatı uygun olursa oyunun kurallarını değiştirecek gibi gözüküyor.

Haberin Devamı

BU YIL 400 ADET GELECEK

Geçtiğimiz hafta EV3’ün Güney Kore’de gerçekleşen uluslararası test sürüşünde sorularımızı yanıtlayan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Kasım itibarıyla Kia EV3’ü satışa sunmayı planlıyoruz. EV3, rekabetçi fiyatıyla çok satacağımız ilk elektrikli araç olacak. Bu yılın son iki ayında yaklaşık 400 adet Kia EV3 Türkiye’ye gelecek. Beklentimiz daha fazla adet almaktı ama son iki aydaki talep 2025 için de önemli gösterge olacak. Döviz kurlarında ciddi bir dalgalanma olmazsa hem standart hem de uzun menzilli EV3’ü yüzde 10 ÖTV diliminde satışa çıkaracağız. Fiyat eğer doğru noktada durursa -ki olacak gibi- 2025’in önemli elektrikli oyuncularından bir tanesi EV3 olur” dedi. Ağyel, EV3’ün Stonic ve Sportage’den sonra 2025 yılında en çok satacakları üçüncü Kia modeli olabileceğinin de altını çizdi.

ARKADAN İTİŞLİ EV6 YOLDA

Kia EV6 modelinin yüzde 10 ÖTV dilimine girecek 125 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunu kasım ayında satışa çıkaracaklarını belirten Can Ağyel, bu modelden de sene sonuna kadar 250 adet getireceklerini söyledi. Ağyel, 2025 yılında gelecek Kia modelleriyle ilgili olarak da, “2025’in ikinci yarısında Stonic ve Sportage modellerinin makyajlı versiyonlarını satışa sunacağız. Slovakya’da üretilen EV4’ün Hatchback gövde tipine sahip versiyonunu getirme planımız var. Yetişirse EV5 de gelecek yılki en önemli oyuncularımızdan olur. Ayrıca, elektrikli ticari araç PV5’i de yine 2025 yılında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Diğer yandan, Kia elektrikli araç dönüşümünü hızlandırıyor yani 2026’da gelecek bazı modelleri 2025’te görebiliriz” dedi.

Haberin Devamı

‘4 SATIŞTAN 1’İ ELEKTRİKLİ OLACAK’

Sekiz ayın sonunda 14 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdiklerini belirten Can Ağyel, yıl sonuna kadar 7 bin adet daha satış daha yaparak 2024’ü yüzde 1.8 pazar payının biraz üzerinde, yaklaşık 21 bin adet kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Son dönemde faizlerin geldiği nokta ve krediye ulaşmaktaki zorlukların otomobil satın almayı zorlaştırdığını belirten Ağyel, 2025 yılı hedeflerini ise şu şekilde aktardı: “Gelecek sene 20 bin adedin altında araç satmak istemiyoruz. Özellikle elektrikli modellerde 4-5 bin adetli satışlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakam Kia’da her dört araç satışından birinin elektrikli olacağını gösteriyor. Burada en büyük payı EV3’ten bekliyoruz ki kasım ve aralık aylarındaki talep EV3’ün satışları ve 2025 hedeflerimiz için önemli.”

Haberin Devamı

‘BAĞLANTILI ARAÇLAR EV5 İLE GELECEK’

KENDİ interneti olan bağlantılı araçların Kia otomobillerine ne zaman geleceğine yönelik sorumuzu da yanıtlayan Can Ağyel, “Frankfurt’ta ciddi bir altyapı yatırımı yapılıyor. Verileri güvenli bir şekilde Türkiye’de depolayacağımız bağlantılı araçlara imkân tanıyan altyapının 2025’in son çeyreğinde EV5 ile beraber hizmete girmesini bekliyoruz. Bu tarihten itibaren satacağımız diğer modellere de bu uygulanacak ancak öncesinde satılan araçlar maalesef bağlantılı olmayacak” dedi.

ŞEHİR İÇİNDE 600 KM MENZİLİ YAKALADIK

Haberin Devamı

KIA EV3, ilk olarak 150 kW (204 beygir) güç ve maksimum 283 Nm tork üreten motor seçeneğiyle piyasaya sürülecek. İki motorlu versiyon için tarih henüz netleşmiş değil. 0-100 km/s hıza 7.5 saniyede ulaşan EV3’te elektrik motoru EV9’un aksine arka aks yerine ön aksta konumlanıyor. WLTP’ye göre 436 km menzil sunan 58.3 kWh ve 605 km menzil sunan 81.4 kWh olmak üzere iki farklı pil paketi seçeneği bulunan aracın NMC türündeki pillerini başka bir Güney Koreli, LG üretiyor. Türkiye’de her iki pil paketinin de iki farklı donanımla düşük ÖTV diliminde satılması bekleniyor. EV6 ve EV9’daki 800 voltluk elektrik mimarisinin yerine 400 voltluk mimarinin tercih edildiği EV3, normal akımda (AC) 11 kW, hızlı şarjda (DC) 130 kW’ya kadar gücü destekliyor. 350 kW’lık istasyonlarda aracın yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olma süresi 31 dakika olarak belirtiliyor. Can Ağyel ile birlikte Güney Kore’deki test sürüşü boyunca 605 km menzilli EV3’ü 210 km’nin üzerinde kullandık. Yaklaşık 14.7 kWh/100 km tüketim değeri yakaladığımız yolculuğun sonunda EV3 bizlere 400 km daha menzil yapabileceğini söylüyordu. Her ne kadar bu değerler G. Kore’nin 100 km/s hız sınırlı, trafikli yollarında yapılsa da İstanbul gibi hızın daha yüksek olduğu şehirlerde 500 km civarında menzilin yakalanabileceğine de işaret etti.

Haberin Devamı

‘EN BÜYÜK RİSK ARAÇ GETİRİP SATAMAMAK’

KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, otomotiv piyasasıyla ilgili olarak ise, “Artan rekabet ortamı ve yeni markaların rekabetçi fiyatlarla pazarı domine etmesiyle otomotiv firmaları finansman yükünden kurtulmak adına ciddi kampanyalar yaptı. Hiç zam yapmadan, zararı göze alarak birçok marka araçlarını tüketicilere ulaştırdı. Muhtemelen markalar 2025 yılında adet konusunda risk almak istemeyecektir çünkü, şu an en büyük risk araç getirip satamamak. Stokta kalma maliyeti aylık yüzde 5’lere yakın; kabaca1 milyon TL’lik araçta 50 bin TL anlamına geliyor. Bu şekilde satmaya imkân olmadığı için şu anda adetleri azaltmak en iyi yol gibi gözüküyor. Tutunabileceğimiz tek çıpa, faizlerin ve enflasyonun düşmesi. 2025 içerisinde faizler düşerse en azından bir umudumuz olabilir. Bu durumda, kredi ile desteklenen satışlar yukarı gidebilir ve bu kadar zorlanmayız diye tahmin ediyorum. Aksi halde otomotiv sektörünü 2024’ten daha zor bir yıl bekler” değerlendirmesinde bulundu.

OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 7 GERİLEDİ

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ocak-ağustos dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim, yüzde 7 gerileyerek 877 bin 152 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın sekiz aylık dönemine göre yüzde 5 azalan otomobil üretimi ise 571 bin 575 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 909 bin 292 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayında üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 21 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi. 2023 yılının ocak-ağustos dönemine göre ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 daralırken hafif ticari araç pazarındaki gerileme yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı ve otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 639 bin 721 adet, otomobil ihracatı ise 411 bin 905 adet düzeyinde gerçekleşti.

İLK ELEKTRİKLİ ALFA’NIN FİYATI BELLİ OLDU

ALFA Romeo’nun tamamen elektrikli motor seçeneği de bulunan ilk modeli Junior, Türkiye’de ön siparişe açıldı. Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, markanın Türkiye pazarındaki varlığının, Junior ile daha da güçleneceğini belirtirken, “13 Eylül tarihinden itibaren markamızın satış kanalı online.alfaromeo.com.tr üzerinden lansmana özel, 136 beygirlik 1.2 litrelik 48V Hibrit motorlu ‘Ibrida’ ve 156 beygirlik tamamen elektrikli ‘Elettrica’nın ‘Speciale’ donanım seviyelerinin ön siparişlerini almaya başladık. Ekim ayından itibaren müşterilerimize araçlarını teslim edeceğiz” dedi. Junior’ın lansmana özel versiyonu tamamen elektrikli Elettrica Speciale, 1 milyon 649 bin 900 TL’den, hibrit versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 799 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla rezerve edilebiliyor. Junior’ın Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale versiyonları, online siparişe özel sunroof hediyesi ve 50 bin TL fiyat avantajı ile sunuluyor.

D SEGMENTİNDE SUV MODEL ATAĞI

HYUNDAI’nin 24 yıl önce satışa sunduğu SANTA FE modeli, 2023 yılında beşinci nesliyle tekrar yollara çıkmıştı. Adını Amerika’daki Santa Fe şehrinden alan D-SUV, Türkiye’de 1.6 litrelik benzinli Turbo Hybrid seçenek ve ‘Progressive’ donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Satışa sundukları yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni SANTA FE, lüks ve premium SUV modelleri tercih eden kullanıcılar için yüksek kalitesi, geliştirilmiş sürüş dinamikleri, verimli hibrit motoru ve artırılmış iç mekan konforuyla güçlü bir tercih sebebi olacak. Yeni SANTA FE, markamızın SUV segmentindeki performansıyla birlikte aynı zamanda marka imajına ve gelecek modellerimize de ışık tutacak” dedi. 3 milyon 995 bin TL fiyatlı SANTA FE, 1.49 kWh’lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine edilen 1.6 litrelik benzinli motoruyla 215 beygir güç ve 367 Nm tork üretiyor.