Araçlar kara teslim olmasın

GEÇTİĞİMİZ yılın son aylarından bu yana otomotiv sektörünün en çok konuştuğu konulardan bir tanesi kış lastiği... Değişen hava koşulları, yumuşak geçen kış derken bir anda bastıran kar ile hazırlıksız kalan sürücüler ortaya çıktı. Bunun önüne geçmek için koşullar ne olursa olsun, kış aylarında, havanın 7 derecenin inebileceği her zaman, kış lastiği kullanmak hayat kurtarıyor. Her mevsimde hava koşullarına uygun kıyafetle çıktığımız gibi uygun lastikle yola çıkmak da öncelikler arasında yer alıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Türkiye’de ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının bireysel araç sahipleri tarafından da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için soğuk hava koşullarında birinci önlem kış lastiği olarak belirtiliyor. Yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı göstermediği, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığı, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığı uzmanlar tarafından söyleniyor.

Aracın lastikleri dışında soğuk havaların giderek hakimiyetini arttırdığı bu dönemde aracın diğer parçalarını ve sıvılarını da dikkatli şekilde incelemekte ve bakımdan geçirmekte fayda var. RS servis uzmanları bu dönem için bir dizi öneriyi sıraladı:

Aracınızın soğutma sıvısını her yıl değiştirmeye özen gösterin, eksilen ve eskiyen soğutma sıvısı, motorun donmasına ya da hararet yapmasına sebep olarak çok yüksek maliyetler çıkarabilir!

Akü kontrolünü elden bırakmayın, artık birçok modern otomobilde akünün zayıfladığına dair uyarı mesajı alabilirsiniz. Akünüzün zayıflamaması için kontak kapalıyken 20 dakikadan fazla multimedya sistemi, farlar açık şekilde beklemeyin; telefon şarj etmeyin.

Silecek suyunda yüzde 100 su kullanmayın. Kış aylarında silecek suyunun cama püskürtülürken donabileceğine ve camda buzlanma yaratarak tehlikeli kazaların yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Dış mekân ve iç mekândaki ısı farkından dolayı ortaya çıkan buğu oluşumunu önlemek adına klimanın çalıştırılması, eskiyen polen filtresinin değiştirilmesi ve mümkünse aktif karbonlu filtre kullanılması tavsiye ediliyor.

Periyodik bakımları ihmal etmeyin: Eksilmiş yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır, yıpranan fren diski ve balataları ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini ekstra uzatır. Pandemi sebebiyle aracınızı uzun süredir kullanmıyorsanız, haftada bir kez çalıştırmaya ve mümkünse kısa bir sürüş yapmaya özen gösterin.

Aydınlatma sistemine dikkat edin: Standart dışı ampuller, karlı ve sisli havalarda görüş mesafenizin kısalmasına sebep olur. Patlayan ampulleriniz varsa, vakit kaybetmeden değiştirin. Ayrıca otomobilin far ve stop grubunda oluşan buzları temizlemek için bagajınızda her zaman bir buz kazıyıcı bulundurun.

50 BİN ADET ÜZERİNDE SATIŞ HEDEFİ

STELLANTIS Grubu’nun Alman temsilcisi Opel, modellerinde kullandığı yeni tasarım dilini ve yeni kurumsal kimliğini düzenlediği dijital lansman etkinliği ile tanıttı. Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir marka karşılıyor. Uyguladığımız stratejilerin sonuçlarını; 50 bin adet üzerinde satış ve yüzde 6.6 pazar payı ile 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

378 OTOMOBİL İÇİNDE BİRİNCİ SEÇİLDİ

MASERATI tarihinde önemli bir yere sahip olan modeli Ghibli, BEST CARS 2021’in “Üst Orta Sınıf -İthal” kategorisinde birinci seçilerek çok özel bir ödül daha almış oldu. Okuyucu oylarıyla en iyi otomobili seçme uygulamasını başlatan Alman Auto Motor & Sport’un düzenlediği BEST CARS’a 100 binin üzerinde okuyucu katıldı; 11 kategorideki 378 otomobile oy verdi. Maserati CEO’su Davide Grasso: “Markayı geleceğe taşıyacak olan elektrifikasyon hamlesinin ilk modeli olarak Ghibli’yi seçtik” diye konuştu.

SINIFINDA LİDERLİĞİNİ KORUDU

HONDA’NIN yüksek performanslı kompakt hatchback segmentindeki başarılı temsilcisi Civic Type R’ın makyajla güncellenen versiyonu Türkiye’de de performans sevenlerin odağı olmayı başardı. Honda Civic Type R’ın 2.0 litre VTEC Turbo motoru ve 6 vitesli manuel şanzımanı ile yüksek performans sunan model, segmentinde en çok satan olmayı başardı. 0’dan 100 kilometre/saate olan hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlayan model, ‘Hot Hatch’ sınıfının en güçlü modellerinin başında geliyor.

GALERİLER İÇİN KRİTİK TARİH HAZİRAN AYI

Galericilik Yetki ve Yeterlilik Belgesi ile sektöre düzenleme getiren yönetmeliğe göre, galeriler ticari olmayan binaların altında araç alım-satımı yapamayacak. Haziran ayına kadar yetki belgesi almış araç alım-satım alanlarına taşınmayan galeriler kapatılacak.

2020 yılının başlarından bu yana en çok tartışılan konulardan bir tanesi ikinci el sektörü. Sıfır otomobile artan talep ile birlikte üreticiler tedarik sıkıntısı yaşadı ve ikinci elde de patlama yaşandı. Bu patlama, satışlarda olduğu kadar fiyatlara da yansıdı. Orantısız fiyat artışı, sektörde dengeleri bozdu. “Karaborsacı” diye tabir edilebilecek yetkisiz araç satıcıları, piyasadaki sıfır araçları toplayarak bayi fiyatının çok üzerinde rakamlara satmaya başladılar. Yaşanan bu olayların ışığında sektörde “Galericilik Yetki ve Yeterlilik Belgesi” ile sektöre düzenleme getirmek amacıyla bir yönetmelik hayata geçirildi.

ZAMAN DARALIYOR

Şubat 2018 tarihnde ilk kez yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Yönetmeliği 15 Ağustos 2020 tarihinde yeni düzenleme ile birlikte son halini alırken aynı zamanda yönetmelikle bağlantılı olarak 09.06.2020 tarihinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği yayımlandı. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Yönetmeliği’ne göre, ikinci el oto satışı yapan galeriler kurulan özel sitelerde faaliyet göstermeleri ile yetki ve yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Bunun için ise son tarih Haziran 2021. Bu tarihten itibaren galeriler ticari olmayan binaların altında araç alım-satımı yapamayacak. Yeni galeri açacaklar için Galericilik Yetki ve Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile araç alım-satım işi yapanların kurumsallaşması ve işyeri olmadan bu işi yapanların önüne geçilecek. Haziran ayına kadar, yetki belgesi almış araç alım-satım alanlarına taşınmayan galeriler kapatılacak.

İKİNCİ ELDE TALEP ARTIŞI BEKLENİYOR

DÜNYA otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ve devam eden koronavirüs dalgası sıfır araç üretiminde ciddi sıkıntılar yaratmaya devam ediyor. Avrupa otomotiv pazarında 2021 için öngörülen artış, ilk iki ayda kendisini gösteremedi. Bu da hem ihracatta hem de üretimde Türkiye’yi de olumsuz etkilerken iç pazarda büyüme gözlemlendi. Ocak ayında iç pazar bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında artış gösterirken bu artış şubat ayında da devam ediyor. İç pazar büyümesi, markaların Türkiye’de tedarik problemi yaşamaması ikinci elde fiyatların ise aşağı yönlü olmasını sağladı. Düşüşe geçen ikinci el fiyatlarıyla ve sıfır araçtaki tedarik sorununun ortadan kalkması ikinci el araç almak isteyenler için rahatlama sağladı. Bu değişim ise ikinci el araca olan talebin de yeniden artacağı yönünde görüşleri ortaya çıkarttı.