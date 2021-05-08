Arabulucu çözdü... 51 yıllık ipotek 22 günde kalktı

Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayalı, daha seri ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasının yeni örneği İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da 1970’te konulan ipotekle ilgili uyuşmazlık yıllarca çözümlenemedi. Devreye arabulucu Kamile Yılmaz Arısoy girdi. Taraf avukatlarından birinin koronavirüse yakalanması nedeniyle arabuluculuk toplantıları telekonferans yöntemiyle yapıldı. 22 gün süren görüşmeler sonucunda taraflar anlaştı. 51 yıl önce gayrimenkul üzerine konulan ipotek kaldırıldı.

ARABULUCUK FIRSAT

Arısoy, arabuluculuk uygulamasının büyük bir kolaylık olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Taraflar ilk görüşmelerimizde anlaşmak istemediler ancak mahkeme sürecinin uzayacağını ve nasıl sonuçlanacağının da bilinemeyeceğini söyledim. Arabuluculuk uygulamasının bu anlamda bir fırsat olduğunu aktardım. Yaptığımız birçok görüşme sonucu taraflar kabul etti ve sorun çözüldü. Taraflar sürecin sonunda memnun ayrıldılar.”

MAHKEMESİZ ÇÖZÜM

Arabuluculukla, hukuk davalarında tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı ve husumetleri, tarafsız bir üçüncü kişi ile mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözülmesi sağlanıyor. Adalet Bakanlığı’nca yargı reformu kapsamında iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında daha etkin hale getirilip kapsamı genişletilen arabuluculuk, ekonomik ve dostane bir alternatif çözüm yöntemi olarak toplumsal uzlaşıya katkı sağlarken, mahkemelerin iş yükünü de azaltıyor. 2018’de başlatılan arabuluculuk uygulaması sayesinde bugüne kadar 1 milyon 303 bin 162 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı.

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