‘Ara zam yapılmasında mutabıkız’

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BUGÜN başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenlerden “Süreci mutabakatla tamamlamak istiyoruz” mesajı geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, temmuz ayında yürürlüğe girecek olan asgari ücretle ilgili kararın bayramdan önce alınmasını istediklerini belirtti.

HIZLI OLSUN, MUTABAKATLA OLSUN

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yaptıkları nezaket ziyaretinin sonrasında asgari ücretle ilgili soruları da yanıtladı.

İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, “Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular” diye konuştu. Hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla karar alınmasını istediklerini vurgulayan Akkol,“Üçlü mutabakatla yani; işçi ve işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla bu süreci tamamlama arzusundayız. Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz” diye konuştu.Asgari ücretin 500 dolar olacağı yönünde eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarını da değerlendiren Akkol şunları söyledi:

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Özgür Burak Akkol

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DENGELİ OLMALI

“Bir önceki bakanımızın beyanının tamamını dinlediğimizde ücretin dolara ya da başka bir para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeyiz. Başka bir para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. Kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli yerlerdeki baskıyla birlikte 100’den fazla parametreyi komisyonumuz dikkate alarak değerlendirme yapıyor. Burada iyi bir niyet var. Bunun altını çizmek istiyorum. Enflasyon düşüş trendinde. Biz de işverenler olarak ara zam yapılmasında mutabıkız. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz.”

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İŞVEREN DESTEĞİ ARTIRILSIN

Haziran ayıyla birlikte bitecek olan 400 TL’lik işveren asgari ücret desteğine de değinen Akkol, “İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda talebimizi sayın Bakanımıza arz ettik. İşveren desteğinin özellikle belirli büyüklükteki işverenler için artırılarak vermesi önemli. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmında artık vergi alınmıyor. Bu konuda dünyadaki beş ülkeden biri olduk. Bu tür güzel uygulamaları artırmaya ihtiyacımız var. Çalışanların da refah seviyesini daha fazla artıracak Gelir Vergisi dilimlerinde ve oranlarında güncellemeler yapılabilir. TİSK olarak bunun altına imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNİN MASASINDAKİ İLK BAŞLIK

Halen brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanan asgari ücrette uzun yıllar sonrasında ilk kez geçen yıl ara zam yapılmıştı. Bu yıl yapılacak asgari ücret görüşmeleri ise yeni ekonomi yönetiminin masasındaki ilk başlık özelliğini taşıyor. Görüşmeleri bakanlık koltuğuna geçtiğimiz hafta oturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yürütecek. Asgari ücretle ilgili alınacak karar çalışma hayatındaki tüm dengeleri ve istihdamı yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le de süreç içinde istişarelerin yapılması bekleniyor.